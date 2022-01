Apenas tocamos el primer mes del año, y Netflix ya tiene producciones imperdibles listas para el estreno. Tal como lo anunció la popular plataforma de streaming, el 25 de enero llegará el estreno de "Neymar: El caos perfecto", la serie documental de la estrella del fútbol brasileño.

Con este anuncio, Neymar Júnior se suma a una creciente lista de figuras del deporte en contar su propia historia a través de un documental. Al igual que Michael Jordan y su "The Last Dance", Sergio Ramos, Pelé, Simone Biles, Naomi Osaka y más, la producción de Netflix no solo hará un repaso de la trayectoria del jugador brasileño, sino que promete ahondar en la personalidad detrás del futbolista estrella.

.

La serie contó con la coproducción del propio delantero, quien a lo largo de una serie de entrevistas reconstruy. su carrera, desde sus inicios en el Santos de Brasil allá por el 2009, por su debut internacional con la camiseta del Barcelona, hasta su actualidad en el PSG.

Si bien su trayectoria profesional será la parte principal de la nueva producción de Netflix, no será la única. De la mano del documentalista brasileño David Charles Rodrigues, Neymar abrirá una puerta a sus pensamientos y emociones en su acenso en la industria futbolística, sus altos y bajos en los 12 años que lo convirtieron en uno de los jugadores mejor pagos del mundo en apenas tres clubes.

El astro brasileño llegará a la pantalla de Netflix el 25 de enero del 2022.

"Tengo una pregunta Ney, ¿cómo empezarías esta serie?", se escucha en el primer tráiler del documental de Netflix. "Yo creo que mi serie empezaría conmigo hablando sobre mis actitudes, sobre mí jugando: 'Que Neymar es un monstruo, que no se qué, que tal'. Y va pasando; va sucediendo así", comienza el futbolista brasileño.

Y manda un importante mensaje antes del estreno: "Con todas las personas hablando mal de mí y después... Me conocerán, ja. Aparezco hablando de mi familia, de lo que se viene. Para ellos, soy su Batman. Y para los que no me conocen, soy el Guasón", concluye Neymar en el primer avance de su documental.

Neymar compartirá detalles exclusivos de su acenso en su serie documental.

La familia de Neymar también participaría de la nueva serie documental, con la cámara haciendo foco en el lucrativo negocio de marketing que gira alrededor del astro, un aspecto que su padre maneja muy de cerca.

La serie estará compuesta de tres episodios, y según los adelantos contará con entrevistas a otros importantes nombres del fútbol como sus compañeros en el PSG Kylian Mbappé y Lionel Messi, además de otra leyenda del club parisino, David Beckham, entre otros.

Tráiler de "Neymar: el caos perfecto"