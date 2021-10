A esta altura, Netflix es sinónimo de buenas series. La plataforma de streaming mantiene entretenidos a más de 204 millones de miembros con éxitos como The crown, Stranger things y Sex Education, pero estos grandes títulos tienen algo en común: son bastante largos. Con apenas dos días de descanso en el fin de semana, no siempre están las ganas de comprometerse con una nueva serie; por suerte, a Netflix no le faltan opciones.

Si tenés pendiente alguna tarea, recado o teletrabajo para el fin de semana pero todavía querés un momento de descanso frente a la pantalla de Netflix, una de las mejores series del gigante de streaming que podés ver en un abrir y cerrar los ojos es "Deep water".

.

Cuenta la historia de Tori Lustigman, una detective que regresa a Bondi Beach, su ciudad natal. Siguiendo las pistas de un atroz crimen, con cada paso la detective descubre relaciones entre su caso actual y la misteriosa muerte de su propio hermano, ocurrida años atrás. Ella y su compañero, Nick Manning, descubren pistas que vinculan esta muerte con una serie de asesinatos, suicidios y desapariciones ocurridas en los 80 y 90.

Noah Taylor, Yael Stone y Jeremy Lindsay Taylor son los protagonistas de esta miniserie de Netflix. Es un drama australiano de sólo 4 episodios, de menos de 60 minutos de duración cada uno. Transmitida en 2016 y recientemente agregada a Netflix, la producción de misterio está inspirada en la ola de crímenes de odio homosexual ocurridos durante la crisis del HIV.

3 series cortas de Netflix para devorar el fin de semana

Si los policiales no son lo tuyo pero todavía querés una buena serie para maratonear durante el fin de semana, estas son las tres recomendaciones que podés terminar en menos de 10 horas:

1. Misa de medianoche

Perfecta para recibir la noche de Halloween, Misa de medianoche llegó a Netflix en 2021 a un buen recibimiento de la crítica. La serie de terror sigue a un joven sacerdote que llega a una comunidad religiosa, ubicada en una remota isla. Luego de su llegada, los habitantes comienzan a experimentar una serie de extraños fenómenos.

La comunidad tendrá que averiguar el origen de los sucesos y actuar acorde a los milagros y los horribles presagios que experimentan. Halagada por la crítica, podés terminar esta terrorífica serie en menos de 8 horas.

2. After life: la vida después de mi mujer

Dándole un giro dramático y humorístico al duelo tras la muerte de un ser querido, esta corta pero impactante serie de Netflix te dejará pegado a la silla durante las seis horas que tardarás en ver sus dos temporadas. En esta serie, un periodista que intenta asimilar la muerte de su esposa adopta una personalidad arisca para empujar a todos aquellos que intentan ayudarlo a través de su duelo.

Con la excelente actuación de Rick Gervais en el rol protagónico y una buena dosis de humor negro británico, After life te hará reír, llorar y reflexionar al mismo tiempo.

3. Muñena rusa

Atrapada en un infernal círculo, Nadia revive su cumpleaños número 36 una y otra vez, y el día siempre acaba de la misma manera: con su muerte. Con Natasha Lyonne cambiando el vestuario naranja de Orange is the new black por un traje de cumpleañera, esta corta serie de ocho capítulos no es para los que se agobian fácilmente. Si te animás a desentrañar el msiterio de su repentina resurrección, en menos de cinco horas terminarás esta exitosa serie de Netflix.