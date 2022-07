Esta semana, Netflix estrenó una nueva película argentina protagonizada por Luisana Lopilato y se posiciona entre las más vistas en la plataforma de streaming, que generó criticas muy diversas desde su lanzamiento. Se trata de “Pipa”, la tercera parte de la saga que comenzó a filmarse en 2018 y hoy llega a su etapa final con un dramático film rodado en Salta y Jujuy.

Cada día, más películas y producciones nacionales se incorporan al catálogo de Netflix. Algunas de ellas logran captar la atención de los usuarios y otras quedan para el olvido. Sin embargo, en esta oportunidad, llegó la última edición de una trilogía que comenzó con Pérdida (2018) y La Corazonada (2020).

La saga estuvo basada en los libros de Florencia Etcheves, “Los crímenes del Sur”, y tuvo como protagonista a Luisana Lopilato, en todas sus partes. En esta ocasión, la nueva película dirigida por Alejandro Montiel viene a concluir un ciclo dramático de acción, culpa y nostalgia. ¡Mirá la trama y los detalles!

Pipa: ¿de qué trata la nueva película de Luisana Lopilato?

"La expolicía Pipa, ahora asentada en un pueblo remoto, regresa al oscuro mundo que creía haber dejado atrás luego de que un homicidio la saca de su tranquila rutina", se lee en la descripción oficial del film en la página oficial de Netflix. La misma cuenta con casi dos horas de duración.

La protagonista Manuela “Pipa” Pelari, una detective retirada de la Fuerza, se mudó hace unos años a un pueblo del norte argentino para llevar una vida más tranquila. Sin embargo, se ve conmovida por el crimen de Samanta Sosa, una mujer que apareció calcinada en el monte, y vuelve a sumergirse en una intensa investigación en busca de la verdad.





A pesar de que la última edición no logró generar la misma repercusión que su antecesora, esta trama viene a concluir la historia de un personaje que carga con culpas y miedos. No obstante, esto no le impide caer en los lugares comunes de la mayoría de las películas de acción solventadas por la plataforma.

Si bien el guion no fue bien recibido por las críticas, sí destacaron la dirección de imagen y fotografía. La película comenzó a filmarse en octubre de 2021, íntegramente en Argentina. Las tomas se realizaron en diferentes pueblos de Salta y Jujuy, como Tilcara y Purmamarca.

Reparto