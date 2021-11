La popularidad de Netflix continúa a la alza entre la creciente competencia de los últimos meses gracias a un variado contenido de calidad y producciones propias que año tras año parece adaptarse a las nuevas corrientes y tendencias. Pero puede que a veces sus intentos por estar a la altura no salgan tal cual lo planeado.

Cambiante, exigente e impredecible. Tres características que definen a la audiencia y Netflix lo sabe. A la hora de crear una serie o película, se pueden hacer una serie de especulaciones y estadísticas para averiguar si funcionará o no, pero la realidad es que no existe la fórmula para el éxito asegurado. Por más que la producción tenga todos los condimentos, a veces puede fracasar.

Sin ir más lejos, "Cómo vivir contigo mismo" era una serie que tenía todos los adornos (entre ellos una estrella de Marvel como protagonista) y aún así no fue elegida por la audiencia. Paul Rudd (intérprete de Ant-Man) encabezaba el elenco y a pesar de tener una regular aceptación, Netflix decidió interrumpir su continuidad por no estar a la altura de las expectativas.

Este también es el caso de estas tres series que fueron creadas apostando que serían todo un boom, y al cabo de un tiempo fueron canceladas. Los títulos figuraron un rato largo en el catálogo pero hoy no se sabe nada de ellas. Seguramente recordas sus nombres.

.

1. Esta mierda me supera

La serie fue encabezada por Sophia Lillis, como Sydney Novak, y Wyatt Oleff, en el rol de Stanley Barber. La historia se centra en la vida de Sydney que atraviesa problemas tradicionales de la adolescencia a los que le tiene que sumar los nuevos poderes que tiene fuera de control. Tras una temporada y 7 episodios fue cancelada por los costos que le generaba a la empresa en medio de la pandemia.

2. El mundo oculto de Sabrina

Inspirada en los cómics de Archie y protagonizada por Kiernan Shipka, esta serie llegó a su final tras 4 temporadas y el encargado de contarlo fue su creador, Roberto Aguirre-Sacas, que también le adjudicó parte de la culpa a la pandemia. Pero a diferencia de I am not Ok with this (Esta mierda me supera) llegó a ponerle un cierre a su relato.

3. Mindhunter

Si bien Netflix todavía no la canceló de manera oficial ni David Fincher, su creador, le puso punto final a la historia, tras dos temporadas muy bien recibidas, no se volvió a saber nada al respecto. “Se paró indefinidamente, es difícil no pensar que cuanto más tardemos en volver, nunca vamos a regresar, y es una pena”, dijo uno de sus protagonistas, Holt McCallany.