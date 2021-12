El catálogo de Netflix continúa creciendo a pasos agigantados. El gigante de streaming es la plataforma digital que más estrenos suma cada mes: nominadas al Óscar, blockbusters de Hollywood, joyas internacionales y decenas de películas más aterrizan en la plataforma casi todos los días. Sin embargo, frente a las nuevas incorporaciones que prometen, hay contenido de alta calidad que suele quedar marginado.

Cambiante, exigente e impredecible. Tres características que definen a la audiencia y Netflix lo sabe. A la hora de crear una serie o película, se pueden hacer una serie de especulaciones y estadísticas para averiguar si funcionará o no, pero la realidad es que no existe la fórmula para el éxito asegurado. Por más que la producción tenga todos los condimentos, incluso la puntuación mas alta en los portales de crítica, puede no ser elegida por el público.

Si bien su interminable catálogo es un reto para cualquiera, ya que es imposible ver todo lo que propone, hay series que quedaron opacadas en comparación con otras, que ganaron popularidad ya sea por la calidad de sus actores o porque sus tramas fueron mejor promocionadas. A continuación te mostraremos tres de las joyas ocultas de Netflix, donde el público no ha apostado pero que si ponen play, no se arrepentirá.

Son series de alta calidad y una trama que te atrapará al instante de leerla. Podras estar todo un día viéndola y lo mejor de todo es que las recomendarás.

Julie and the phantoms

Una de las opciones más divertidas que seguro no conocías en el catálogo de la plataforma. Tres miembros de una banda de música de la feliz década de los noventa mueren, pero aparecen en nuestra época para ayudar a un chico desconocido a superar el duelo por la muerte de su madre.

Chicas buenas

Tres madres suburbanas y corrientes del medio este norteamericano comienzan a tener problemas económicos y buscan la solución en el mundo del crimen y la delincuencia. No es solo una combinación de humor chirriante, sino un recorrido bien construido de la vida de personajes extravagantes que una vez que termines la serie, no podrás olvidarlos.

Zombie

Cuando una estudiante de medicina es convertida en zombie, su nueva condición le permitirá resolver crímenes de la manera más imaginativa y desconcertante de eso. Contiene escenas de alta patología forense con un realismo que da que hablar, pero sumergidas en una semicomedia.

El espía

El comediante británico Sacha Baron Cohen demuestra su lado más adulto y severo en esta espléndida serie que narra, en ficción, la vida del espía israelí Eli Cohen.

Está ambientada en los años 60 y muestra una impecable reflexión sobre el deber cultural y social, en contraposición al emocional y privado. La actuación de Cohen logra una serie de matices que muestran la presión interna de su personaje de una forma que sorprende por su emotiva delicadeza.