Desde su lanzamiento en 1997, los empleados de Netflix han realizado toda maniobra posible para garantizar que sus miembros tengan a su disposición lo mejor del entretenimiento. Desde tratos con grandes productoras a la realización de sus propias producciones originales, la plataforma líder en streaming recibió el aclamo de la crítica por múltiples de los nombres en su catálogo.

Sin embargo, no todos los títulos que ofrece Netflix han gozado de la misma apreciación. Es difícil calificar las artes entre buenas y malas, pero estas películas ayudan en esa tarea. Para no perder el tiempo con producciones que terminan siendo una tortura en lugar de un buen rato, estas son las 10 producciones en Netflix que la crítica no recomienda:

The Cloverfield paradox

A pesar de un elenco repleto de estrellas y el dinero de Paramount Pictures detrás, no hubo manera de salvar esta película. Buscando continuar con la buena racha que dejaron las anteriores películas de la saga, Mounstruoso y Calle Cloverfield 10, The Cloverfield Paradox cuenta la historia de un equipo de astronautas que se encuentra en el espacio tratando de dar con una solución a los problemas de la Tierra, que está en guerra y con una crisis energética.

Si bien el punto de partida era interesante, los personajes no estaban bien desarrollados, el humor era incómodo y los momentos en los que tenía que brillar el guion, no lo hacía. Ni el final sorpresa ni los giros de la trama fueron suficientes para salvar esta película, que Paramount le habría vendido hábilmente a Netflix por unos cuantos millones.

Puertas abiertas

Netflix creó y compró varios de los mejores thrillers de terror estrenados en los últimos años. Este no es uno de ellos. La cina protagonizada por Dylan Minnette, que venía de un exitoso comienzo con la serie "Por trece razones", sigue la historia de una madre y su hijo adolescente mientras son acechados por una fuerza sobrenatural tras vivir un acontecimiento trágico en su familia y pretender vender la casa familiar. Un thriller que no asusta ni entretiene.

The outsider

Tener uno de los grandes nombres de Hollywood como cara de tu producción puede significar un gran beneficio a la hora del estreno, pero hasta el talento de Jared Leto puede verse oscurecido por una trama cuestionable.

En esta producción original de Netflix el actor interpreta a un prisionero de guerra que decide quedarse en Japón e ir ascendiendo poco a poco en la mafia japonesa, conocida como yakuza, y fundar su propio clan en un claro desafío a las costumbres tradicionalistas del país. Lo que debería haber sido una cinta de emocionante acción, terminó siendo un plato medio frío.

Death note

La moda de las adaptaciones al live action tuvo sus momentos, y la recomposición del exitoso anime japonés "Death Note" fue uno de los más bajos. Con un material original tan adorado por la audiencia y un director como Adam Wingard (The Guest, Tú), esta cinta tenía todos los números para ser una ganadora.

A pesar de su potencial, la producción fue cuestionada aún antes de su estreno: el casting de Nat Wolf, actor estadounidense, como el protagonista de nacionalidad japonesa y la cuestionable traducción al 3D de algunos de sus elementos fantásticos sentenció la película desde sus inicios. La simplificación de la trama y errónea representación de los argumentos morales que tan inteligentemente planteó el anime no la ayudaron una vez estrenada.

Sweet girl

Una de las más recientes adiciones de esta lista, la película estrenada en 2021 cuenta la historia de un esposo destrozado que jura llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de su mujer, a la vez que protege a la única familia que le queda: su hija. La intensa premisa, sin embargo, cae en complicados giros y un ritmo tedioso que deja al espectador mas confundido que entretenido.

Su último deseo

Con los nombres de Ben Affleck, Willem Dafoe y Anne Hathaway en el cast, es razonable esperar una película increíble, o por lo menos aceptable. Este no fue el caso de "Su último deseo". Hathaway interpreta a una periodista de Washington D.C que se juega su credibilidad y puesto de trabajo a fin de ayudar a su padre, que está completamente arruinado, en un trato con un traficante de armas. Nuevamente, una interesante premisa se pierde entre ambiciosas tramas y torpes sorpresas que le quedan demasiado grande al estilo visual de la cinta.

Los últimos días del crimen

"Es tan mala que debería ser ilegal", declaró Indiewire. Pocas veces la crítica emite una opinión unánima, pero sucedió con la cinta protagonizada por Edgar Ramírez y Michael Pitt. La película muestra un futuro no muy lejano donde el gobierno de los Estados Unidos planea activar una señal para detener todo comportamiento delictivo. En ese contexto, un ladrón se suma a un plan para dar el último golpe que pasará a la historia. Pero lo único que pasó a la historia es su puesto entre las peores películas de Netflix.

The ridiculous 6

Pocos años después de firmar un contrato de exclusividad con Netflix, Adam Sandler lanzó "The ridiculous 6". Siguiendo el éxito de "Diamantes en bruto", señalada como una de las mejores películas del 2020, este extraño western gastó un significante presupuesto que no consiguió devolver.

Con cómicos y actores del calibre de Terry Crews, Jorge García, Taylor Lautner, Rob Schneider, Luke Wilson, Steve Buscemi, Danny Trejo, Nick Nolte, la falta de humor en esta comedia sorprendió a críticos y espectadores por igual.

365 días

Justo cuando pensamos que la saga de "50 sombras de Grey" dejó plasmado en cine el manual de las relaciones tóxicas, la cineasta Barbara Bialowas supera hasta las mas mórbidas expectativas. La producción polaca sigue a un mafioso que secuestra a una mujer y le da 365 días para que se enamore de él. En la era del #MeToo y el feminismo, la problemática trama y glamorización de la violencia doméstica hundió la cinta ni bien se estrenó en Netflix.

¡Game over, tío!

Llamada "una 'Jungla de Cristal' con bromas de penes" por la crítica, esta falsa comedia protagonizada por Adam DeVine, Anders Holm y Blake Anderson no llega ni a los talones de "¿Qué pasó ayer?". La historia sigue a tres amigos que están a punto de obtener financiación para crear su propio videojuego, pero de pronto unos terroristas secuestran a su benefactor y tendrán que hacer todo lo posible para salvarlo. Las mejores comedias de Netflix están muy por encima de lo que ofrece esta cinta.