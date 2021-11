La plataforma de streaming cuenta con un catálogo amplio de películas, documentales y series que no te podés perder este fin de semana largo. Desde hace un tiempo los usuarios de Netflix se volcaron al consumo de producciones de corta duración y las maratones se vuelven más variadas al incluir títulos que duran menos de 4 horas. Este es el caso de una serie que permanece escondida por los algoritmos del servicio, que en ocasiones no te muestra todo.

El algoritmo de Neflix se basa en los gustos e intereses de búsqueda de los usuarios, es así como ofrecen contenido relacionado con lo que se vio recientemente. No es coincidencia que después de ver El juego del calamar (Squid Game) a los usuarios se les recomiende mirar Rumbo al infierno (Hellbound). Sin embargo, en ocasiones hay títulos escondidos como la comedia ¿Por qué eres así? (Why Are You Like This).

¿De qué se trata "¿Por qué eres así?"?

¿Por qué eres así? es una comedia televisiva australiana que se emitió por primera vez en la cadena ABC en 2018 y desembarcó en el gigante del streaming en 2021. Tiene una sola temporada de seis capítulos con menos de 30 minutos de duración, esto la convierte en la opción perfecta para mirar algo rápido.

La comedia sigue la vida de tres jovenes que viven su amistad en medio del "trabajo, diversión, politica de identidad, romances y noches desatadas" en la ciudad de Melbourne, Australia, según la sinopsis oficial. Por otra parte, la crítica le dio una cálida bienvenida y aseguró que es "fácil" verse representados en las vivencias del grupo de amigos ya que lidian con "problemas actuales", pese a que la serie es de 2018.

Lo que la vuelve llamativa y atractiva para los usuarios de la plataforma de streaming es que la serie dura seis capítulos, y se mira en menos de tres horas, lo cual resulta ideal para un fin de semana donde hay mucho que mirar y algunos aprovechan para estar al día con los recientes estrenos.

Los 10 más populares de Netflix Argentina hoy

La Reina del Flow es uno de los estrenos recientes de la plataforma y escaló rápidamente posiciones hasta llegar a ocupar el primer lugar entre las producciones más vistas del día en Netflix.

1. La Reina del Flow (telenovela)

2. Alerta Roja (película)

3. Rumbo al infierno (serie)

4. Juego de traición (película)

5. Pasión de Gavilanes (telenovela)

6. Los croods (película)

7. Intercambio de princesas 3 (película)

8. Las cosas por limpiar (serie)

9. Yo soy Betty, la Fea (telenovela)

10. Trolls (película)