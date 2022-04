"Jugando con fuego"; es esta divertida comedia de 2020, se ha convertido en una de las películas más vistas en Netflix. Si bien no tuvo mucho éxito en el cine latinoamericano, hoy está ganando mucha popularidad. Cuenta que grandes actores, un excelente director y bajo la producción de Paramount Pictures y Nickelodeon.

En este último tiempo se está dando un extraño fenómeno en Netflix. Muchos largometrajes que en su momento fueron consideradas un fracaso, pero ahora brillan en la pantalla chica. Esta más que claro que el público se renueva y por ende los viejos films vuelven a tener una segunda oportunidad de triunfar.

Los motivos por los que una película no tuvo apoyo fueron muchos. Por un lado, los actores no supieron desarrollarse de la mejor manera en los papeles. También por cuestiones presupuestarias, algunos proyectos no contaron con muchos detalles de cámaras, escenografía o vestuario. Además, hay algunas que no fueron comprendidas como se esperaba. En caso del proyecto de Paramount, muchos espectadores decían que era una mezcla entre los films de Disney "Entrenando a papá" y "Niñera a prueba de bala".

"Jugando con fuego", es una cinta dirigida por Andy Fickman que llegó hace poco a Netflix y rápidamente ha logrado ubicarse entre lo más visto de la plataforma de streaming. La misma está pensada para un público infantil- juvenil y es el plan ideal para ver en familia.

La película no fue bien calificada en los cines.

El film cuenta la historia de un equipo de bomberos con mucha experiencia. Este grupo de amigos son apasionados de su trabajo y entregan al 100% su vida, pero un día deben enfrentarse al reto más difícil de todos: rescatar a tres niños que se han escondido en un bosque, el cual está incendiado, luego de saber que los servicios sociales planeaban separarlos.

Cuando Jake Carson y su equipo de expertos acuden a la urgencia, rápidamente se dan cuenta de que nada podría prepararlos para el trabajo más desafiante de sus carreras. Incapaces de localizar a sus padres, este grupo de buenos amigos deben a aprender a convivir con una nueva realidad.

La película fue dirigida por Andy Fickman, quien es conocido por "Entrenando a papa", "La montaña embrujada", "Heroe en el centro comercial", entre otras. Además, está protagonizada por John Cena, ex luchador profesional estadounidense; John Leguizamo, más conocido por interpretar a Luigi en la película Super Mario Bros; Keegan Michael Key; Judy Greer; Tyler Mane; Brianna Hildebrand y Christian Convery.

La cinta tiene una duración de 97 minutos y ha recibido distintos comentarios a favor como en contra, aunque ha logrado la aprobación de los suscriptores de Netflix.