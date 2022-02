Netflix tuvo un arranque de año de más fructífero con los éxitos que consiguió con series como El Marginal, el documental de Neymar o el reality de Georgina Rodríguez. Pero eso no evitó que la compañía vuelva a apostar por la sociedad con Adam Sandler. Fue así que una película a cargo de la productora del actor se convirtió en furor.

Se trata de Jugar en casa (Home Team en su título original), una comedia dirigida por los hermanos Charles Kinnane y Daniel Kinnane, que cuenta con las actuaciones de Kevin James y Taylor Lautner y que actualmente lidera las tendencias del servicio de streaming en países como Argentina.

Este film está basado en una historia real y gira en torno a Sean Payton, antiguo entrenador del equipo de fútbol americano New Orleans Saints, quien fue suspendido en 2012 por un escándalo en el que estuvo involucrado su equipo. Tras esta suspensión, Payton intenta reconectar con su hijo pequeño y comienza a entrenar a su equipo.

Y si bien la película tuvo una gran respuesta en reproducciones, la crítica especializada fue fulminante con la cinta. Por ejemplo, Guy Lodge de Variety, reseñó: "Relleno poco memorable de Netflix [...] Una copia descarada de la fórmula de Bad News Bears (Los osos de la mala suerte)".

Por su parte, en RogerEbert fueron más despiadados: "Empieza dejando mal sabor de boca y se va volviendo cada vez más rancia [...] El verdadero problema es que está mal construida".

En el sitio Rotten Tomatoes, tan solo el 25% de las 12 reseñas son positivas, lo que le da una calificación de 3.8/10.

Jugar en Casa, la historia real detrás de la nueva comedia de Netflix

"Estos chicos ni siquiera pueden marcar una anotación, mucho menos ganar. Pero con un entrenador ganador del Super Bowl de su lado, puede que por fin encuentren su ritmo", indica la sinopsis de la divertida comedia. La película llegó al catálogo de Netflix el pasado 28 de enero y tiene una duración de 97 minutos.

El gran protagonista de la historia es Sean Payton, ex head coach (entrenador jefe) de los New Orleans Saints, quien tres años después de ganar el Super Bowl XLIV (2010) fue suspendido por la NFL por un año debido a su participación en el escándalo "Bountygate". En ese entonces, salió a la luz que Payton y a su coordinador defensivo, Gregg Williams, se pagaban ciertos “bonos” a los jugadores que lesionaban a sus contrincantes.

La NFL decidió multar a los “Saints” con 500,000 dólares y se les retiró algunas elecciones en el Draft de 2012 y 2013. Williams fue suspendido de manera indefinida y Payton fue suspendido toda la temporada del 2012.

Fue entonces que regresó a su ciudad natal y se reencuentra con su hijo de 12 años para entrenar al equipo de fútbol de su escuela intermedia en Liberty Christian en Argyle, Texas.

Payton volvió a ser noticia la semana pasada, tras anunciar que se tomará un respiro luego de 16 años como head coach de los Saints.

"No sé qué sigue después", dijo el entrenador durante la conferencia de prensa que duró más de una hora. "No he hablado con ningún equipo. Aún tengo una visión de estar involucrado con un equipo, tal vez en el futuro cercano, pero por ahora no está en mi mente". Payton, de 58 años, dirigió a los Saints desde el 2006 a la fecha.

Sean Payton, el ex head coach de New Orleans Saints.

Jugar en Casa: reparto

Kevin James como Sean Payton

Taylor Lautner como Troy Lambert

Rob Schneider como Jamie

como Jamie Jackie Sandler como Beth

como Beth Tait Blum como Connor Payton

como Connor Payton Gary Valentine como Mitch Bizone

como Mitch Bizone Maxwell Simkins como Paulie

como Paulie Chloe Fineman como Emma

como Emma Jacob Perez como Marcos

como Marcos Bryant Tardy como Dennis

como Dennis Manny Magnus como Harlan

como Harlan Liam Kyle como Nate

como Nate Christopher Farrar como Jason

como Jason Merek Mastrov como Brian

como Brian Isaiah Mustafa como coach Darrell

como coach Darrell Christopher Titone como Will

como Will Ashley D. Kelley como Cindy

como Cindy Lavell Crawford como Gus

como Gus Anthony L. Fernandez como Calvin

como Calvin Jared Sandler como Eric.

Tait Blum interpreta al hijo de Payton.

