"Los Peores compañeros de Casa del Mundo" o "The Worst Roommate Ever" es la nueva apuesta de Netflix, luego del éxito del "El Estafador de Tinder" e "Historia de un Crimen". Este docuserie estadounidense no deja de dar que hablar y sorprender a los millones de espectadores que tiene la plataforma. En resumen, este nuevo proyecto cuenta casos reales de homicidios, pero no es la única sorpresa.

Netflix sigue sumando éxitos en su lista de contenidos. Gracias a su enorme inversión, semana a semana sigue lanzando contenidos originales y exclusivos, que se vuelven tendencia rápidamente y son vistos por cientos de personas al rededor del mundo. ¿Cuál será la fórmula de la victoria?.

La gerencia de la plataforma sabe lo que el público quiere, lo han demostrado en los últimos años. Si bien surgieron nuevas apps de películas, series y documentales, Netflix gana por ventaja. La gran diversidad de contenidos se gana el corazón del usuario, además tiene a grandes estrellas del cine, televisión y teatro.

A lo largo de los años, los policiales siguen siendo uno de los formatos más elegidos. Por algún motivo, las personas se sienten atraídas por los casos criminales basados en hechos reales. Durante el 2021 y ahora el 2022, la plataforma estrenó muchos proyectos de este estilo y en su mayoría tuvieron una muy buena aceptación de los críticos, pero sobre todo el público espectador.

Netflix: la impactante serie que arrasa

"The Worst Roommate Ever" es conocida en Argentina como "Los Peores compañeros de Casa del Mundo". Este docuserie se estrenó hace a penas unas semanas, 1 de marzo, y ya causo mucho revuelo. El hecho de que sea un proyecto corto, solamente tiene cinco episodios, lo volvió tendencia. Los usuarios la calificaron como entretenida, atraparte y muy fácil de llevar.

Cada capítulo nos cuentan una historia criminar, narrada por las autoridades que investigaron los casos acompañados de los sobrevivientes o los familiares de las víctimas. Cada entrega es aterradora, es sorprendente que hayan sucedido estos terribles hechos, además se revela que todos los criminales pasaban desapercibidos en la sociedad.

Uno de los casos más controversial, es el primero titulado “Call Me Grandma” enfocado en la historia de Dorothea Puente, una mujer que en la década de los 80, con la imagen de una tierna anciana, llevaba una pensión para personas de la tercera edad o con trastornos mentales, sin embargo, nada es lo que parece. Se cuenta desde su pasado familiar, la orfandad, casos de abuso sexual cuando era una menor, hasta lo relacionado con las desapariciones.

Además de este policial, se muestran 3 causas criminales más que se relacionan con el asesinato, la estafa y los robos. Sin dudas, se trata de una obra que deja pensando a quienes hoy consideran compartir su casa por conveniencia económica, pues algunos desconocidos tienen un lado oscuro y secretos que a veces sale a la luz demasiado tarde.