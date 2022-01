Estamos a pocos días que de finalice enero, este mes Netflix sumó varios títulos que los usuarios de la plataforma convirtieron en tendencia rápidamente. Entre las producciones más esperadas estaban Rebelde, la temporada 5 de Riverdale y la nueva entrega de Ozark, las últimas dos ya se encuentren entre las 10 producciones más vistas por el público argentino. En algunas ocasiones, algunas de las series y películas que arrasan en la plataforma de streaming no reciben buenos comentarios por la parte de la crítica.

Una de las películas que arrasó este mes en Netflix y que no tuvo buenas críticas fue Impúdica, es un thriller basado en la novela Atrapada de la escritora estadounidense Nora Roberts. El elenco está liderado por Alyssa Milano, una veterana dentro de la industria, y es acompañada por Sam Page, Emilie Ullerup, Matthew Aaron Finlan, entre otros.

.

¿De qué se trata Impúdica?

Impúdica o Brazen es una película dirigida por Monika Mitchell y fue estrenada en Netflix el pasado 13 de enero. El film de una hora con 36 minutos gira en torno a Grace Miller (Milano), una escritora que es experta en descubrir los móviles de homicidios, cuya vida cambiará cuando su hermana es asesinada y pone todo de sí para resolver el crimen.

Grace desafiará a quien para saber quién asesinó a su hermana y por qué. Pondrá de si todas las herramientas que suele utilizar para la escritura de sus libros. Esta película llegó a posicionarse como una de las producciones más vistas por los usuarios de Netflix Argentina, pese a no haber recibido las mejores críticas.

Los especialistas en crítica de cine la describieron como una "película mala de los 90" y que es "mundana y predecible". La plataforma Rotten Tomatoes la calificó con un 18 por ciento de aprobación.

Variety, semanario especializado en cine y cultura popular, sostuvo que "Alyssa Milano te desafía a no reírte en este thiller sobre asesinos en serie". Mientras que el The New York Times aseguró que Impúdica es la "versión misterio de un romance navideño".

.

Los 10 más populares de Netflix Argentina

1. Café con aroma de mujer

2. El Marginal

3. La Reina del Flow

4. Riverdale

5. Ozark

6. Pasión de Gavilanes

7. Neymar: el caos perfecto

8. Archivo 81

9. Rebelde Way

10. Tratamiento Real