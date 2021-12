Faltan pocas horas para que el 2021 llegue a su final y los usuarios de Netflix se preparan para disfrutar del 1 de enero de 2022 con una maratón de películas y series para recibir el Año Nuevo. La plataforma de streaming cuenta con cientos de titulos escondidos y estrenos recientes no tardaron en posicionarse entre las 10 producciones más vistas en Argentina.

Para los amantes del cine en Netflix hay varías películas para empezar el 2022, además del estreno reciente de la cuarta temporada de Cobra Kai y del film Misterio.

1. Alerta Roja

Alerta Roja o Red Notice fue una de las producciones más costosas de Netflix en 2021. Sus protagonistas son Gal Gadot (La mujer maravilla), Dwayne "La roca" Johnson (Rápidos y Furiosos) y Ryan Reynolds (Deadpool). Hasta el momento acumuló más de 12 millones de horas de reproducción.

Todo comienza cuando sale un aviso rojo emitido por la interpol para capturar a una ladrona de arte que se hace llamar "El obispo" (Gal Gadot). El agente del FBI John Hartley (Dwayne Johnson) está dentro del caso. En su búsqueda se verá obligado a asociarse con un maleante experto, Nolan Booth (Ryan Reynolds). "La aventura de altos vuelos que sigue lleva al trío alrededor del mundo, a través de la pista de baile, atrapados en una prisión apartada, en la jungla y, lo peor de todo para ellos, constantemente en la compañía del otro”, señala la sinopsis oficial.

2. No miren arriba

No miren arriba o Don´t look up es la nueva película de Leonardo DiCaprio que comparte el protagónico con Jennifer Lawrence y cuenta con la participación de Meryl Streep. El film cuenta la historia de dos astrónomos descubren que un cometa llegará y destruirá el planeta. Con la intención de evitarlo emprenderán una gira mediática cuyo objetivo es concientizar a la humanidad sobre lo que les espera.

Lawrence interpreta a Kate Dibiasky, una estudiante de posgrado de Astronomía y DiCaprio es Randall Mindy, su docente. Aunque ambos tratan de advertir a la población sobre lo que puede suceder, parece que a nadie le importa.

3. Misterio

Los secretos de Vicky o Mystere es una película francesa que se ubica en el puesto 9 de las producciones más vistas por los usuarios de Netflix Argentina. El film está basado en un hecho real y trata sobre una niña de ocho años que después de la muerte de su madre se muda con su papá a la región de Cantal, zona central de Francia.

La pequeña Victoria recibirá de regalo por parte de un pastor un pequeño cachorro llamado Misterio. Junto al pequeño animal, la niña empezará a abrirse al exterior. Todo parecía ir bien hasta que Stephane, su padre, descubre la mascota es en realidad un lobo y tendrá que separarlo de su hija.

4. El Hombre Araña

Sin dudas el 2021 cierra el año con el estreno de la película de uno de los superhéroes más queridos por grandes y chicos: el Hombre Araña. Spider Man: Sin Camino a Casa protagonizada por Tom Holland despertó el interés por las anteriores producciones del personaje creado por Stan Lee.

Es así como la película de El Hombre Araña, primera de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire, volvió a ser una de las más populares en Netflix. Además los fanáticos de este superhéroe pueden disfrutar de El hombre Araña 2 y de Spider Man: de regreso a casa.