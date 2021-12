El catálogo de Netflix continúa creciendo a pasos agigantados. El gigante de streaming es la plataforma digital que más estrenos suma cada mes: nominadas al Óscar, blockbusters de Hollywood, joyas internacionales y decenas de películas más aterrizan en la plataforma casi todos los días. Y en un mes tan especial como diciembre, donde finaliza el año y llega la temporada de premios, la App ya está preparada para lanzar los ases que le quedaron bajo la manga.

El verano llega el 21 de diciembre pero históricamente, cuando dicho mes da inicio ya se respira el aire más esperado del año: sol, pileta, playa, juntadas con amigos, asados, y lo mejor de todo, el sillón y la tele. Ideal para disfrutar de todos los estrenos, ver lo que nunca viste y sobre todo, la época donde la plataforma debe mostrar su máximo potencial.

Cambiante, exigente e impredecible. Tres características que definen a la audiencia y Netflix lo sabe. A la hora de crear una serie o película, se pueden hacer una serie de especulaciones y estadísticas para averiguar si funcionará o no, pero la realidad es que no existe la fórmula para el éxito asegurado. Por más que la producción tenga todos los condimentos, incluso la puntuación mas alta en los portales de crítica, puede no ser elegida por el público.

Sin embargo, la mayoría de las veces cuando Netflix apuesta a un contenido, acierta. Tal es así que se guardaron lo mejor para el final: "Fue la mano de Dios". La nueva película viene de la mano de Italia y está dirigida por Paolo Sorrentino, quien volvió al ruedo luego de ser oscarizado por la genial "La Gran Belleza".

La película es nada mas y nada menos que una autobiografía de su director donde el mismo relata cómo tuvo que madurar a la fuerza siendo tan niño. Protagonizada por Filippo Scotti y Toni Servillo, uno de los actores habituales de la filmografía del italiano, el film ya está disponible en la plataforma y ya está nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, además de haber arrasado en festivales como el de Venecia, los Critics Choice Awards o los Premios del Cine Europeo.

La trama

"El oscarizado guionista y director Paolo Sorrentino presenta la historia de un chico, Fabietto Schisa (Filippo Scotti), en el turbulento Nápoles de los años ochenta. En "Fue la mano de Dios", hay lugar para alegres sorpresas, como la llegada del legendario futbolista Diego Maradona, y para una tragedia igual de imprevista. El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida", según fiigura en la plataforma.

Mira el trailer