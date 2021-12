2021 fue un buen año para Netflix. Sus estrenos más populares se convirtieron en clásicos instantáneos; desde "El juego del calamar" hasta "Never Have I Ever" y "Sex Education", Netflix lanzó continuamente algunos de los programas más impactantes y más vistos del año.

Con 2022 a la vuelta de la esquina, es hora de echar un vistazo atrás y recordar algunos de los grandes estrenos de Netflix que no podés dejar para el año que viene, porque 2022 trae aún más impactantes estrenos. Nuevas temporadas de "Stranger Things", "The Crown", "Bridgerton", "Cobra Kai" y todas las películas que aún no fueron anunciadas mantendrán a los miembros de Netflix ocupados por otro año.

.

The Witcher

La primera temporada de "The Witcher" ayudó a solidificarla como una de las mejores épicas de fantasía oscura, combinando intriga política y monstruos aterradores con mucho sexo y humor. Su segunda temporada, recíen estrenada, se inclina un poco más hacia el lado serio pero aún así logra ser un éxito gracias al increíble elenco, liderado por Henry Cavill. Y la franquicia sigue creciendo: hay una precuela animada y un spin-off protagonizado por Michelle Yeoh en camino.

La Casa de Papel

Una de las series en lengua extranjera más vistas de Netflix, este adictivo thriller español podría ser el mayor éxito de la plataforma, manteniendo una premisa simple, casi elemental, a lo largo de cinco temporadas. 2021 trajo el explosivo final de las aventuras de la banda de criminales más amada del mundo, con la familia del Profesor (Álvaro Morte) enfrentándose "a todo Dios" en su escape del Banco de España.

Bo Burnham: Inside

Hay quien considera esta producción como una de las comedias del año de las películas de Netflix. El comediante Bo Burnham comanda un relato basado en el tiempo de encierro debido a la pandemia y cómo ese contexto funcionó como disparador de diversas situaciones que registra en esta película, a medio camino entre un show de humor y el cine documental.

El poder del perro

Es un wéstern dramático, escrito y dirigido por Jane Campion. No son pocas las voces que mencionan la posibilidad de que la directora y su protagonista, Benedict Cumberbatch, puedan estar entre los candidatos al Oscar de este año. "El poder del perro" está basada en la novela homónima escrita por Thomas Savage.

Tick, tick... BOOM!

Andrew Garfield es uno de los nombres propios del año debido a esta película. "Tick, Tick… Boom!" está dirigido por otra de las personalidades clave de la actuación en la actualidad, Lin-Manuel Miranda. Esta producción cuenta la historia de un compositor que llega a los 30 años planteándose distintas cuestiones y atravesando diversas crisis en relación con sus sueños.

Rumbo al infierno

Esta espeluznante serie de ficción trata sobre un fenómeno misterioso en el que criaturas parecidas a ángeles comienzan a aparecer ante la gente, diciéndoles que están destinados al infierno. Las muertes sangrientas están en el corazón del programa, pero también son una excusa para explorar preguntas más profundas, desde el poder de la religión hasta las multitudes impulsadas por Internet. Con solo seis episodios de duración, es material de maratón.

El juego del calamar

El sorpresivo éxito de Netflix estuvo en todas partes en 2021, desde las redes sociales hasta los disfraces de Halloween. La historia sigue a una competencia inquietante en la que cientos de jugadores, todos con dificultades económicas, compiten en varios juegos de niños para tener la oportunidad de ganar un gran premio. Su comentario sobre el capitalismo salvaje y la moral humana en la hora cero le ganó a la serie surcoreana alabanzas de todo tipo, como también la promesa de una segunda temporada.

Arcane

"Arcane" es una serie basada en el videojuego League of Legends, pero no es necesario saber sobre el juego para disfrutar esta serie. La historia sigue a un puñado de personajes en una ciudad bulliciosa que cambia rápidamente gracias a una nueva tecnología que puede aprovechar el poder de la magia. Fuera de su trama, fue la cautivante animación la que atrapó a las audiencias de Netflix, quienes mantuvieron la corta serie en la cima de los rankings una maratón a la vez.