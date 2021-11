A esta altura, fin de semana y maratón de Netflix ya son sinónimos. La popular plataforma de streaming líder en el mundo se convirtió en un entretenido pasatiempo para sus más de 204 millones de usuarios alrededor del mundo, y si hay algo que no decepciona de Netflix son sus estrenos.

Como todos los meses, Netflix renueva su catálogo. En noviembre de 2021, el servicio sumó a sus listas más de 140 nuevas series, películas y documentales para disfrutar tanto solos como en familia. Mientras devoramos los últimos adelantos de los más anticipados regresos, como las series de The Witcher, Stranger things y The crown, estos son los estrenos de Netflix que no te podés perder este fin de semana:

.

Alerta Roja (12 de noviembre)

Uno de los estrenos más anticipados por las audiencias, esta tira de acción con un cast de superestrellas promete ser una divertida alternativa para disfrutar el fin de semana. Estrenada el jueves pasado en salas de cine alrededor del mundo, la más reciente producción del director Rawson Marshall Thurber (Un espía y medio, El rascacielos) llega a Netflix este viernes 12 de noviembre, justo a tiempo para el fin de semana.

Cuando la Interpol envía una "alerta roja" (el mayor nivel de alerta posible emitido para que los cuerpos de policía de todo el mundo capturen a los criminales más buscados), uno de los mejores agentes del FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), es asignado al caso. Esta persecución global lo sitúa en medio de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con el mayor ladrón de arte del mundo, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo (Gal Gadot).

The blacklist (14 de noviembre)

Raymond "Red" Reddington (James Spader), un antiguo oficial de inteligencia en el departamento de marina de los Estados Unidos (y quien ha desaparecido por los últimos 20 años para convertirse en uno de los 10 criminales más buscados por el FBI), misteriosamente se entrega a las autoridades en Washington.

Una vez en custodia, Reddington expresa su deseo de ayudar a las autoridades para atrapar a los criminales y terroristas con los que hizo negocios en el pasado. Las únicas dos condiciones que Raymond pone para ayudar a los federales son: inmunidad total por todos sus crímenes del pasado y solo trabajar con Elizabeth Keen (Megan Boone), una perfiladora novata recién instalada en el FBI.

La popular serie regresó este año con una explosiva novena temporada, que se sumará al catálogo de Netflix este domingo. Si querés distender después de ir a votar y no podés esperar a ver que pasó luego del sorprendente final de la octava temporada, The blacklist es la serie perfecta para una larga y tendida maratón de fin de semana.