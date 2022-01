Netflix viene en una racha ganadora, con una serie de comedias románticas increíblemente exitosas estrenadas en los últimos años. Lejos de perder impulso luego del lanzamiento de películas como "Set It Up", "Always Be My Maybe" y la trilogía de "To All the Boys", la plataforma de streaming volvió a generar otro éxito con el estreno de su última comedia romántica original.

El pasado 20 de enero Netflix estrenó "Tratamiento real", y en menos de una semana el título se coronó como uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming. Tanto es así que llegó a escalar hasta el top 10 de los títulos más populares en Argentina, y continúa gozando de un lugar en el ranking de popularidad a nivel global.

¿De qué se trata este éxito de Netflix? La película presenta a Thomas (Mena Massoud), el príncipe de un pequeño país europeo llamado Lavania, y a Izzy (Laura Marano), la valiente peluquera estadounidense destinada a sacudir su rígido mundo. Cuando la joven peluquera es contratada para preparar al príncipe en la víspera de su boda, la atracción entre ellos es innegable. "¿Ganará el amor o el deber?", pregunta Netflix en la sinopsis del popular estreno.

La película neocelandesa, dirigida por Rick Jacobson, se parece a otros de los superficiales pero entretenidos títulos románticos de Netflix, como "Intercambio de princesas" y "Un príncipe de Navidad" (menos el elemento festivo). A lo largo de una hora y media de duración, vemos cómo se desarrolla el vínculo entre estos dos personajes que están predestinados a enamorarse pese a todos los factores externos que interfieren en su romance.

La estrella de Disney y el príncipe Aladino del live-action se encuentran en este inesperado éxito de Netflix.

De cualquier manera, la crítica no ha sido tan cruel con esta entrega. Por ejemplo, Variety le dio su visto bueno, señalando: "Utiliza los esperables tópicos de género, y les infunde inesperados placeres, creando una película tolerable, encantadora y entretenida".

La agencia AP fue menos gentil en su crítica, describiendo la película como "una barra de chocolate de farmacia, simplemente existe. Puede que no sea bueno para ti, pero será sorprendentemente fácil, te dará un pequeño subidón de azúcar (y un posible dolor de cabeza) y desaparecerá de tu memoria con la misma rapidez".

Tanto la crítica como la audiencia se encuentran divididos sobre este estreno de Netflix.

Los suscriptores de Netflix también están divididos, con algunos usuarios en las redes sociales destacando las pequeñas subversiones a los clichés del género que emplea la película, mientras otros critican la superficialidad de los personajes y la simpleza de la trama.

"Tratamiento real" está protagonizado por Laura Marano, Mena Massoud, Chelsie Preston Crayford, Jacque Drew, Cameron Rhodes, Amanda Billing, Jay Simon, Jen Van Epps, Taylor Barrett y Siale Tunoka. Se estrenó en todo el mundo el pasado 20 de enero, tiene una duración de 97 minutos y está disponible en Netflix.