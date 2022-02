En medio de un atípica temporada de premiaciones, con demoras y ceremonias suspendidas, este martes se dieron a conocer los candidatos a los Premios Oscar 2022. Como era de esperar, “El poder del perro” y “Dune” arrasaron con las nominaciones, con 12 y 10 menciones, respectivamente. Pero también hubo lugar para algunas sorpresas y polémicas omisiones.

Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan anunciaron los nominados a la 94ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood, a celebrarse el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La fiesta más importante del cine y su antesala, la alfombra roja, serán transmitidas en vivo y a todo el mundo para seguir de cerca cada paso de las estrellas y descubrir a los ganadores.

“El poder del perro” es la película más nominada de este año, con unas impresionantes 12 candidaturas, incluyendo las más importantes: Mejor película, Mejor actor para Benedict Cumberbatch, quien posiblemente resulte ganador, Mejor actor de reparto por partida doble, Mejor actriz de reparto para Kirsten Dunst, en una de las mejores interpretaciones de su carrera, y Mejor dirección para Jane Campion, la primera mujer en alcanzar dos nominaciones en esta categoría.

Todo indica que la producción de Netflix es la gran favorita de la noche. De confirmarse los pronósticos, la plataforma de streaming podría obtener el triunfo que siempre se le escapó, el de Mejor película. Los filmes nominados en previas ediciones, como “El juicio de los siete de Chicago”, “El irlandés” y “Monk” no pudieron lograr la tan ansiada estatuilla.

La película (basada en una novela de Thomas Savage) cuenta la historia del respetado ranchero Phil Burbank, que inspira temor y admiración en quienes lo rodean. Cuando su hermano trae a casa una nueva esposa y su hijo, Phil los atormenta hasta que se ve expuesto a la posibilidad del amor.

La gran competidora de Netflix compartirá la terna con otro exitoso proyecto de la misma plataforma: “Don`t look up”. Con buenas y duras críticas por igual, esta sátira protagonizada por un elenco estelar, con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, entre otros, sorprendió al ganarse un lugar en el listado aunque lejos está de tener chances reales de ganar.

El tanque de ciencia ficción, “Dune”, quedó en el segundo puesto con más nominaciones, dominó en las categorías de despliegue técnico pero fue “olvidada” en las competitivas ternas de actuación. Sin embargo, hubo una omisión imperdonable que puso a los críticos de cine con los pelos de punta. Su director, Denis Villeneuve, no quedó entre los seleccionados por su rol al frente de semejante producción.

Con siete nominaciones se destacan “Belfast”, de Keneth Branagh, y “West Side Story”, de Steven Spielberg, ambos directores fueron incluidos en la categoría a Mejor Dirección. En tanto, "CODA" y "King Richard" también se encuentran entre las favoritas a hacerse con al menos, un galardón.

Entre los nominados a Mejor Actor, una de las ternas más reñidas, las apuestas indican que el ganador estará entre Cumberbatch y Andrew Garfield. El segundo brilló en “Tick, Tick...Boom!”, un musical dirigido por Lin-Manuel Miranda que le podría dar al ex Spider-Man su primer Oscar como intérprete. La película está disponible en Netflix.

En la misma plataforma se encuentra "La hija oscura", que le valió una nominación a Mejor Actriz a la genial Olivia Collman, quien interpretó a la Reina de Inglaterra en la última temporada de The Crown. Además de la italiana "The hand of god", incluída en la terna a Mejor Película Extranjera, un hermoso drama situado en el Nápoles de los años 80, dirigida y escrita por el gran Paolo Sorrentino.

A continuación las nominaciones destacadas a los Oscar 2022:

MEJOR PELÍCULA:

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams (King Richard)

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)

El poder del perro

West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN:

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (El poder del perro)

Steven Spielberg (West Side Story)

MEJOR ACTRIZ:

Jessica Chastain, 'Los ojos de Tammy Faye'

Olivia Colman, 'La hija oscura' ('The Lost Daughter')

Penélope Cruz, 'Madres paralelas'

Nicole Kidman, 'Being the Ricardos'

Kristen Stewart, 'Spencer'

MEJOR ACTOR

Javier Bardem, 'Being the Ricardos'

Benedict Cumberbatch, 'El poder del perro'

Andrew Garfield, 'Tick, Tick? Boom!'

Will Smith, 'El método Williams'

Denzel Washington, 'La tragedia de Macbeth'

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Ciarán Hinds, 'Belfast'

Troy Kotsur, 'CODA'

Jesse Plemons, 'El poder del perro'

J.K. Simmons, 'Being the Ricardos'

Kodi Smit-McPhee, 'El poder del perro'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Jessie Buckley, 'La hija oscura'

Ariana DeBose, 'West Side Story'

Kirsten Dunst, 'El poder del perro'

Aunjanue Ellis, 'El método Williams'

Judi Dench, 'Belfast'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL:

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Fue la mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

La peor persona del mundo (Noruega)