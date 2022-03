Este domingo por la noche se realizará la gala de la 94.ª edición de los premios Oscar 2022 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en Estados Unidos. Cada persona que asista al evento deberá presentar un certificado de vacunación y dos pruebas PCR con resultado negativo.

Este fin de semana es ideal para disfrutar de una juntada con amigos o familia para ver la entrega de premios que honra a las mejores películas estrenadas entre enero y diciembre del 2021.

Netflix tiene 27 nominaciones para los Oscar que organiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Las producciones elegidas fueron: El poder del perro, No miren arriba, tick tick…BOOM!, La hija oscura, Madres paralelas, La familia Mitchell vs. las máquinas, Robin, Robin, Fue la mano de Dios, Tres canciones para Benazir, Enséñame el camino a casa y Audible.

El poder del perro

Esta película obtuvo 12 nominaciones en total por ser una de las preferidas de la audiencia. Una de las categorías en la que compite es por Mejor película y Mejor dirección para la cineasta.

La dirección de este film está a cargo de Jane Campion y la historia cuenta sobre Phil Burbank, un carismático vaquero que inspira miedo y admiración en quienes lo rodean.

Los actores que protagonizan la historia son Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

No miren arriba

"Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?", es la sinopsis de la película que muestra Netflix.

El guión y dirección de este film está a cargo de Adam McKay. El reparto está protagonizado por Leonardo DiCaprio,Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Además, también participan Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley.

La película está nominada a Mejor película, Mejor edición, Mejor banda sonora original y Mejor guión original.

tick tick…BOOM!

Lin-Manuel Miranda, debutó como director con la película tick, tick...BOOM! Cabe resaltar que el fue el ganador de los premios Pulitzer y Tony.

Es una adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson y está basado en hechos reales que te hará llorar con la emoción que transmiten los musicales.

Sus protagonistas son Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens.

La hija oscura

Esta película es una adaptación de la novela de Elena Ferrante y el guión está escrito por Maggie Gyllenhaal, quien además ocupa el rol de directora.

La sinopsis de la ficción dice: "durante unas tranquilas vacaciones en la playa, una mujer comienza a desarrollar una oscura obsesión con una joven madre que termina despertando recuerdos del pasado".

El elenco incluye a Dakota Johnson, Jessie Buckley, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Paul Mescal y Dagmara Dominczyk.

Olivia Colman está nominada como Mejor actriz, además de que la película recibió nominaciones por Mejor guión y Mejor actriz de reparto.

Madres paralelas

Dos mujeres solteras se hacen amigas cuando van a dar a luz en el hospital. A partir de ese día tienen una amistad inseparable que persiste en el tiempo.

El reparto está formado por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde.

La familia Mitchell vs. las máquinas

"El apocalipsis robot llegó y puso freno al viaje por carretera de los Mitchell, la familia más rara del mundo. Ahora depende de ellos salvar a la raza humana". Es una investigación tecnológica en un viaje familiar.

Robin, Robin

La película fué nominada al Óscar por Mejor cortometraje de animación. "Robin, una optimista avecita criada por una familia de ratones, pide un anhelado deseo para Navidad. ¿Podrá descubrir de dónde viene y cómo volar?"

Fue la mano de Dios

Paolo Sorrentino pensó una historia que nos hace volver a los años 80 en Nápoles cuando un niño crece en torno a un drama que aborda temas como el destino, la familia, los deportes, el cine, el amor y la pérdida.

Este film está protagonizado por Filippo Scotti y Toni Servillo y fue nominada a los premios Óscar como Mejor película internacional (Italia).

Tres canciones para Benazir

Esta película cuenta la historia de un hombre afgano recién casado, que vive en un campamento de desplazados, intenta equilibrar sus sueños militares y sus responsabilidades familiares.

Este film fue nominado al Óscar como Mejor cortometraje documental.

Enséñame el camino a casa

Es un documental que muestra la realidad de muchas personas: cómo es la vida de la gente que no tiene un techo para vivir. Según el director no tener una casa no es lo mismo a no tener un hogar.

Está nominada al Óscar en la categoría de Mejor cortometraje documental.

Audible

La película sigue a Amaree McKenstry y a sus amigos en su último año de la preparatoria. Los jovenes deberán saber lo que les espera en el mundo real y los problemas que deberán pasar.

"Estremecido por el suicidio de un amigo, un jugador de fútbol americano hipoacúsico lidia con la adversidad mientras se prepara para su último partido en la escuela". Es una producción que está nominada al Óscar en la categoría de Mejor cortometraje documental.