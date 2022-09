Netflix es la plataforma más utilizada del mundo para ver series, películas y documentales. Todas las semanas, la empresa comparte el ranking de lo más visto y consumido por los usuarios. Al ser lo más popular del catálogo, este contenido se convierte en una recomendación de qué ver en Netflix.

Además, enterate de los mejores estrenos de Netflix que no te podés perder y el cuánto sale la suscripción a la plataforma, con todos los planes y precios.

Las diez series más vistas de Netflix en la última semana (12 DE SEPTIEMBRE - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

1- Cobra Kai: Temporada 5

Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Johnny y Daniel. Esta secuela continúa la historia de las películas de Karate Kid.

Protagonistas:Ralph Macchio,William Zabka,Xolo Maridueña

2- Destino: La saga Winx: Temporada 2

Un grupo de estudiantes de la escuela de magia Alfea aprende a dominar sus poderes mientras lidia con rivalidades, romances y sucesos sobrenaturales.

Protagonistas:Abigail Cowen,Hannah Van Der Westhuysen,Precious Mustapha

3- The Crown: Temporada 1

Esta serie, basada en hechos históricos, es una dramatización de la vida de la reina Isabel II y de los sucesos políticos y personales que han definido su reinado.

Protagonistas:Olivia Colman,Helena Bonham Carter,Tobias Menzies

4- Los Imperfectos: Temporada 1

Tras someterse a un experimento que les provoca monstruosos efectos secundarios, Abbi, Tilda y Juan unen fuerzas para dar con el científico responsable… y con una cura.

Protagonistas:Italia Ricci,Morgan Taylor Campbell,Rhianna Jagpal

5- El diablo en Ohio: Miniserie

Determined to protect a young patient who escaped a mysterious cult, a psychiatrist takes the girl in, putting her own family — and life — in danger.

Starring:Emily Deschanel, Sam Jaeger, Gerardo Celasco

6- Los pecados de nuestra madre: Miniserie

Cuando los hijos de Lori Vallow desaparecen, la búsqueda saca a la luz muertes sospechosas, un nuevo marido que comparte sus creencias apocalípticas... y asesinatos.

7- The Crown: Temporada 2

Based on historical events, this series dramatizes the story of Queen Elizabeth II and the political and personal events that have shaped her reign.

Starring:Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies

8- El amor es ciego: Temporada 2

Nick and Vanessa Lachey host this social experiment where single men and women look for love and get engaged, all before meeting in person.

Starring:Nick Lachey, Vanessa Lachey

9- Stranger Things 4

Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.

Protagonistas:Winona Ryder,David Harbour,Millie Bobby Brown

10- Sandman: Temporada 1

Luego de años de reclusión, el Rey del Sueño emprende un viaje a través de los mundos para recuperar lo que le robaron y restaurar su poder.

Protagonistas:Tom Sturridge,Boyd Holbrook,Patton Oswalt

