Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo con más de 124 millones de membresias. Su llegada al rubro, en 2007, los ubicó entre los pioneros y el éxito no tardo en llegar. Tal es así que con el paso de los años comenzaron a aparecer nuevos servicios: Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Apple+, entre otros. Esto provocó que que cada vez es más probable que al oír sobre una nueva serie justo no está en tus servicios contratados.

La llamada "Streaming Wars" (guerra del streaming, en español) fragmentó el mundo de la televisión y la oferta de entretenimiento en pequeñas cuotas y pagos que, si bien pueden no parecer muy caros en solitario, se vuelven cifras considerables cuando se suman, por lo que los usuarios terminan eligiendo por alguno.

Es así que las primeras consecuencias están a la vista: tanto Netflix como Disney Plus tuvieron en sus últimos resultados trimestrales unas cifras por debajo de las expectativas. El gigante de la N roja sumó 4 millones de suscriptores en todo el mundo, tras un trimestre anterior en el que solo sumó 1.

Por su parte, Disney Plus se quedó en 2 millones de altas de cuentas nuevas sobre los 10 millones esperados. HBO Max no tuvo un panorama distinto, con 2 millones de suscriptores, hasta el 20 de octubre (antes de su llegada a Europa), pero perdiendo casi la misma cantidad de clientes en Estados Unidos.

Netflix vs Disney+ se convirtió en la principal batalla en el mundo del streaming.

¿Explotó la burbuja de las series?

En 2015, John Landgraf, director del canal FX, acuñó un término al ver un creciente fenómeno en la industria del entretenimiento: Peak TV. Por ese entontes, Landgraf ya creía que se estaban generando demasiadas series como para que todas tuvieran la cuota de atención necesaria del público, es decir, una “burbuja del entretenimiento”.

Los datos de creación y estreno de nuevas series van esa línea. Al menos hasta ahora. De las 182 series creadas en 2002 se paso a picos que rondan o superan las 500 en la actualidad. Pero el gran cambio se dio en 2014, gracias a la irrupción de los Netflix, HBO y el resto de las compañías de streaming. Y en 2018, por primera vez, estas empresas tenían más series propias que las emitidas en televisión abierto o por cable en Estados Unidos.

John Landgraf, productor televisivo y director de FX.

Pero lo tiempos de gloria paracen terminados. Al menos eso indican algunos indicadores. Por ejemplo, la mayor competencia también aumentó la tasa de suscriptores que se dan de baja. El fenómeno es llamativo, pero ya existen registros de usuarios que picotean en Netflix unos meses, y después se dan de baja para pasar a otra plataforma.

Además, la pandemia del Covid tuvo como consecuencia que por primera vez el aumento de producción de series se detenga, incluso que descienda: según un informe de FX, señala que en 2020 fueron de 493, un 7% menos que en 2019, en el que hubo 532. El primer descenso en 10 años.

Pero más allá del freno por el coronavirus, también se volvió moneda corriente que Netflix cancele series luego de un par de temporadas sin dar mayores explicaciones a los fanáticos.

¿Punto de inflexión?

No se puede negar que a las grandes cadenas del cable no les temblaba el pulso terminar con las series que no funcionaban. Pero, es evidente, que la burbuja de series actual incrementó el fenómeno.

A eso hay que sumarle que la percepción del exceso de oferta también hace que baje la calidad. “Es posible que todavía estemos inundados de opciones de visualización, muchas de ellas de calidad excepcional. Pero también tenemos demasiados programas que se sienten intercambiables”, reflexionó la crítica Judy Berman en un artículo de la revista Time.

“La redundancia máxima solo puede mantenerse durante un tiempo antes de que las plataformas comiencen a chocar con los límites del tiempo libre y el dinero disponible de los espectadores”, agregó.

En 2020, en el peor momento de la pandemia, casi todos los principales servicios de televisión en streaming experimentaron grandes ganancias. En 2021, su crecimiento se frenó y hasta empezó a retroceder en algunos casos.

Tal vez 2022 servirá para indicar si el declive es definitivo o si la situación puede revertirse. Ya que también es cierto que el éxito de Netflix o Disney Plus hizo que gigantes de la tecnología como Apple se sumen al negocio hace relativamente poco.