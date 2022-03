Netflix dio a conocer la drástica medida que tomó debido a que varios usuarios comparten las contraseñas de sus cuentas con personas que no forman parte de su hogar. Debido a esta situación, la plataforma de streaming decidió comenzar a cobrarle un monto adicional, además de la suscripción a la plataforma, a quienes continúen haciéndolo. A raíz de que se dió a conocer esta noticia, cientos de usuarios de Twitter alrededor de todo el mundo mostraron su enorme indignación como respuesta, y hasta hubo quienes decidieron cancelar su suscripción inmediatamente.

La plataforma más importante a nivel mundial hoy corre el riesgo de que muchos de sus usuarios le suelten la mano y eligan otra compañía. De hecho, en varios tuits muchos de ellos aseguraron que a partir de estas nuevas medidas, consumirán únicamente plataformas como Disney+, Amazon Prime, Star+, HBO, entre otras. Aunque lo cierto es que ya hace un tiempo dichas plataformas están siendo una gran competencia para Netflix.

Si bien es verdad que no todo el mundo cerrará su cuenta de Netflix, lo cierto es que a raíz de que este jueves se haya dado a conocer la polémica decisión de la compañía, el hashtag #ChaoNetflix está tomando cada vez más notoriedad, y cientos de usuarios en Twitter se sumaron a usarlo, por lo que automáticamente se hizo viral.



"Hola Netflix, quería informarte que vivo en Chile, y si me cobras un peso más de lo pactado, te elimino. Saludos! #ChaoNetflix" respondió a Netflix un usuario chileno.

Siguiendo con el hashtag #ChaoNetflix, otro usuario indignado tuiteó: "Lo que realmente Netflix quiere es probar si puede obtener más ganancias y para eso utilizará el país que más tolera que le cobren de más como laboratorio #ChaoNetflix".

Las drásticas medidas comenzaron a tomarse como estrategia de prueba en Costa Rica, Perú y Chile a partir del 16 de marzo, por lo que esto generó un descontento aún mayor en los usuarios de Twitter provenientes de aquellos paises. Dentro de estas nuevas reglas, se llevará a cabo una modificación en los planes Estándar y Premium.

"Listo, cancelada mi suscripción de Netflix hasta nuevo aviso. En Chile ya es muy caro y quieren subir aún más los precios. Volveré cuando los precios bajen, ni siquiera cuando se regularicen. #ChaoNetflix @NetflixLAT @Netflix" apuntó un usuario oriundo de Chile, junto con una captura de pantalla, en donde se puede ver claramente que decidió cancelar su suscripción en Netflix.

"Hola me pueden explicar un poco más del cobro extra que van a hacer en Chile? Me voy mucho a la playa, donde me encanta ver Netflix. Tendré que pagar aparte por no estar en mi residencia habitual? #Netflix" preguntó una joven, completamente desconcertada con la noticia de las nuevas medidas que implementó Netflix.