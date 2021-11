Si sos de aquellas personas que tienen poco tiempo y que nunca miran series porque no les gusta dejar algo sin terminar, esta nota es para vos. Hemos buscado tres ficciones que están en Netflix y que se pueden ver en menos de cinco horas, con temáticas para todos los gustos.

El tiempo que te doy - Romance

Es una propuesta que llega desde el viejo continente. Está protagonizada por Nadia de Santiago, conocida por sus papeles en "Las chicas del cable" y "La señora" y Álvaro Cervantes["Tres metros sobre el cielo", "El sexo de los Ángeles", etc.].

El tiempo que te doy relata cómo los personajes intentan recuperar sus heridas tras una relación fracasada.

Se trata de una miniserie romántica que recorre la historia de Nina y Nico con saltos temporales entre el pasado [nueve años atrás] y el presente. La pareja se conoció mientras trabajaban en un hotel en una conocida isla española, ella como mucama en el turno noche y él como instructor de buceo.

Sienten atracción desde el primer momento e intentan incluir al otro en sus actividades diarias. Sin embargo, el eje central de su larga historia de amor es precisamente la ruptura y los motivos que llevaron a cada personaje a estar en crisis. Tiene una sola temporada de diez capítulos, que en total se puede ver en 2 horas y 7 minutos. Con el bonus de que cada capítulo dura entre 12 y 13 minutos.

Bonding - Comedia

Bonding, una serie sobre el mundo de la dominación, tomado desde el humor.

Está dividida en 15 episodios de menos de 20 minutos, por lo que se necesita menos de 4 horas y media para ver las dos temporadas completas. Cada capítulo relata como dos amigos, Tiff [Zoe Levin] y Pete [Brendan Scannell], se reencuentran en Nueva York años después de haber terminado la secundaria.

Él está pasando por cambios en su vida luego de haber decidido salir del clóset, mientras que ella compagina sus estudios con un trabajo nocturno de dominatrix. Para que pueda ganar algo de dinero, Tiff le propone a Pete que sea su ayudante y este acepta lo que lo introduce junto a los espectadores en el mundo del BDS de una forma cómica.

Poco ortodoxa - Drama

Es prácticamente un clásico, pero si hasta el momento no la has visto, puede ser tu oportunidad. Tiene solo tres capítulos de menos de una hora cada uno. Relata la historia real de Deborah Feldman quien la publicó en el 2012 en el libro "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots".

La serie cuenta cómo una joven intenta escapar de una comunidad de Satmar en donde profesan una rama judía muy conservadora. La chica lee y va accediendo a la educación, cosa que tenía prohibido, y se da cuenta de que podría vivir de otra manera, pero no le será fácil huir del que siempre ha sido su mundo.