Las horas del 11 de septiembre de 2001 tuvieron un impacto masivo en el mundo, y su influencia se siente hasta el día de hoy en la política y las relaciones internacionales. Como no podía ser de otra forma, el arte también se vió cruzado por el atentado terrorista; con cientos de pinturas, fotografías, canciones y películas recordando lo vivido en la ciudad de Nueva York.

20 años después, el ataque a las torres gemelas continúa siendo objeto del cine y, más recientemente, de los contenidos en streaming. En los días rodeando el aniversario del atentado que dejó casi 3.000 muertos y más de 25.000 heridos, los grandes nombres en el mercado de streaming estrenarán producciones que abordan el ataque, la tragedia y sus ramificaciones desde diversos ángulos.

A través de documental y ficción, desde la perspectiva del presidente George W. Bush hasta las voces de los sobrevivientes de la tragedia, estas producciones analizan, condenan o simplemente recuerdan lo que uno de los paises más poderosos del mundo aún considera su hora más oscura.

¿Cuánto vale la vida?

De la directora Sara Colangelo y el equipo detrás de 12 años de esclavitud, la película retrata la historia real del abogado y mediador Kenneth Feinberg (Michael Keaton) y de la directora de operaciones de su bufete, Camille Biros (Amy Ryan), encargados de evaluar la indemnización económica para las familias de las víctimas del 9/11.

La simple premisa fue un controversial debate en los meses siguientes al ataque que dejó en duelo a 2996 familias. De haber tenido que enfrentar juicios millonarios de forma individual, el Tesoro en particular y la economía de los Estados Unidos en su conjunto habrían entrado literalmente en quiebra, problema que Feinberg tuvo que enfrentar.

El protagonista es frío en principio ante la tarea de compensar pérdidas incalculables con dinero, hasta que choca con Charles Wolf (Stanley Tucci), un líder comunitario que llora la muerte de su esposa. Ese encuentro le cambia la mirada al abogado, que del cinismo da pie a una empatía que le permite dimensionar el verdadero costo humano de esta tragedia.

Punto de inflexión

El segundo de los grandes estrenos de Netflix, "Turning Point: 9/11 and the War on Terror" es una revisión documental que explora en cinco capítulos de una hora el atentado y sus ramificaciones. La producción toma el ataque como un punto de partida antes de profundizar en las consecuencias que siguen vigentes hasta el día de hoy.

El director Brian Knappenberger construyó el relato con fuentes documentales, videos, fotografías y voces de historiadores, periodistas, investigadores, oficiales de ese Gobierno, entre muchas más, para entregar una historia equilibrada. Lo más impactante, sin embargo, es el angustiante testimonio de quienes estuvieron en el sitio del atentado y, de milagro, salieron con vida.

No conforme con mostrar el lado humano de la tragedia, la serie también explora el lado más oscuro detrás del conflicto: una política de abusos presidenciales (y vicepresidenciales) en nombre de la lucha contra el terrorismo, que un excombatiente de guerra del Partido Republicano como John McCain supo condenar.

HBO MAX

Los epicentros de Spike Lee

Cruzando la tragedia del 9/11 y el actual golpe de la pandemia del coronavirus, el cineasta Spike Lee estudia en esta serie documental la ciudad de Nueva York, el epicentro de los sucesos más graves en la historia de los Estados Unidos. En cuatro capítulos de más de una hora cada uno, el neoyorquino cuenta como la ciudad se enfrentó a la tragedia y no dejó que la venciera.

El documental expresa la visión personal del director sobre los hechos, y ha recibido oleadas de críticas por dos de sus invitados: en uno de los episodios, Lee entrevista a dos conspiranóicos, quienes afirman que las torres gemelas se derrumbaron por una explosión controlada y no el ataque de los dos aviones. Lee respondió a las críticas y afirmó estar reconstruyendo el polémico episodio antes de su estreno global, que se vio retrasado y aún no tiene fecha.

Apple+

9/11: Dentro de la Sala de Guerra del Presidente

La producción documental a cargo de Apple sigue los pasos del entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, en el día de la tragedia. Sirviéndose de testigos e imágenes de archivo, la producción muestra una perspectiva poco narrada del evento que cambió un país.

La cámara acompaña al presidente desde la mañana en Sarasota, Florida, leyendo con niños de primaria, hasta trayectos inciertos en el avión Air Force One, que parecía llevarlo siempre donde no quería ir (porque "todo avión se convirtió en una amenaza"). La producción sirve como la versión de Bush y su vicepresidente Dick Cheney sobre cómo se convirtió en un presidente de guerra.

Come From Away

En un drástico cambio de tono, la plataforma toma un enfoque más humano y decide compartir la grabación del musical de Brodway "Come From Away". La galardonada producción, que fue grabada durante una función para sobrevivientes de la tragedia y rescatistas, cuenta la historia de las 7.000 personas atascadas en Newfoundland, Canadá cuando el tráfico aéreo en Estados Unidos se detuvo. Las interacciones entre pobladores y visitantes brindan una mirada esperanzadora a lo que vino después de un momento oscuro.