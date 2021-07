Netflix constantemente renueva su catálogo. Pero como su espacio no es infinito, cada vez que se suman nuevas produciones otras deben abandonarlo.

Como cada fin de mes, plataforma de streaming comunicó que varias de las películas y series dejarán de estar disponibles.

En esta oportunidad, los títulos eliminados serán 17, entre los que se destaca la película Wonder, pero también hay series, documentales y los elegidos por los niños.

Es por eso que a continuacón te dejamos una lista con cada uno de las producciones que Netflix tiene previsto borrar para que puedas verlas antes que eso suceda.

.

Peliculas

Wonder

Disponible hasta el 30 de julio

August es un niño que nació con un problema de deformidad facial. Esto le impidió asistir a la escuela, pero cuando llegó a quinto grado es el momento de que lo haga. Integrarse no va a ser fácil, pero August pondrá todo su empeño.

La película está basada en el libro homónimo de Raquel Palacio. Sus protagonistas son Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay, y su director es Stephen Chbosky.

.

Series

Hinterland

Disponible hasta el 1 de agosto

Con 3 temporadas de 26 episodios en total, esta serie producida por BBC nos muestra al detective atormentado Tom Mathias, que decide cambiar Londres por el rústico paisaje de Gales, donde se esconden secretos más oscuros que los suyos.

Hinterland fue producida por BBC.

Queen of no marriage

Disponible hasta el 1 de agosto

Esta comedia romántica taiwanesa cuenta cómo una mujer exitosa y soltera de 33 años y un joven romántico de 25 con poco futuro navegan por el universo del amor y sus diferencias.

Marching orders es uno de los éxitos asiáticos de la plataforma de streaming.



Marching orders

Disponible hasta el 2 de agosto

Los integrantes de una de las mejores bandas de marcha universitaria luchan por mantener sus lugares, aprender las rutinas y atender sus vidas sociales.

Netflix sacará de su catálogo Marching orders.



.

Chica Vampiro

Disponible hasta el 6 de agosto

Daisy es una joven estudiante bella, que en apariencia es tan común como los demás, pero sus padres son vampiros. A punto de cumplir 16 años, su mamá y papá optan por convertirla a ella también para salvar su vida. Desde ese momento, la relación con su novio, Max, será mucho más complicada, pero su corazón continúa siendo humano y desea seguir con su amor verdadero.

Orphan Black

Disponible hasta el 12 de agosto

Compuesta por cinco temporadas con un total de 50 episodios, esta serie inicia el día que Sarah presencia el suicidio de una mujer que luce igual a ella. Esa será la puerta secreta hacia un mundo llego de misterios.

.

Documentales y reality shows

Grand Designs

Disponible hasta el 1 de agosto

Este reality de Gran Bretaña sobre hogar y jardinería, con Kevin McCloud como conductor, nos presenta a un grupo de personas que llevaron los hogares hágalo-usted-mismo a otro nivel. Se puede apreciar el desarrollo de cada una desde el principio hasta el final. Netflix tiene habilitados 17 capítulos (ocho de la temporada 10 y nueve de la temporada 15).

El conductor del reality, Kevin McCloud.

Fool us

Disponible hasta el 1 de agosto

El famoso dúo de magos Penn y Teller nos trae este programa con su particular humor, en el que varios ilusionistas principiantes compiten por un viaje de lujo a Las Vegas para actuar en el Río Hotel & Casino.

Los magos Penn y Teller.

Aussie Gold Hunters

Disponible hasta el 1 de agosto

Aussie Gold Hunters es un programa de televisión que sigue a las tripulaciones de los buscadores de oro en Australia. Esta primera temporada de 8 episodios nos muestra cómo tres equipos de cazadores de oro se enfrentan a todo tipo de desafíos mientras persiguen sus sueños.

Aussie Gold Hunters dejará de estar disponible en Netflix el 1 de agosto.



.

The beginning and end of the universe

Disponible hasta el 1 de agosto

En este docuserie de 2 episodios, el científico Jim Al-Khalili aborda una de las cuestiones más importantes: el universo. A través de una serie de observaciones críticas y de los experimentos que revolucionaron nuestra comprensión del mundo, nos guiará por una historia cósmica, desde el comienzo del universo hasta el fin de los tiempos para responder a la pregunta: ¿cuál es el origen del universo y cómo será su final?

El científico Jim Al-Khalili.

Empire of the Tsars

Disponible hasta el 1 de agosto

Otra miniserie pero, esta vez, de 3 episodios. La historiadora Lucy Worsley describe los triunfos, los excesos y la violenta caída de la dinastía Romanov, que gobernó Rusia durante tres siglos, hasta el tirunfo de la Revolución Rusa.

La historiadora Lucy Worsley.

Everyday miracles

Disponible hasta el 1 de agosto

A lo largo de dos episodios, esta miniserie protagonizada por el científico y experto en materiales Mark Miodownik se adentra en el mundo de los objetos cotidianos que nos facilitaron la vida en comparación con la de nuestros antepasados.

El científico Mark Miodownik.

Genius of the Ancient World

Disponible hasta el 1 de agosto

Cinco episodios nos mostrarán la historiadora Bettany Hughes en su viaje por India, Grecia y China para conocer de cerca la vida y la época de tres gigantes de la filosofía antigua: Buda, Sócrates y Confucio.

La historiadora Bettany Hughes.

.

Los tiempos de Pablo Escobar

Disponible hasta el 1 de agosto

Un minidocumental de dos partes que propone descubrir cómo el narcotraficante Pablo Escobar pasó de vivir en la oscuridad de la clase media colombiana a ser el más despiadado e infame capo de la drogas más importante del mundo.

El lidel del Cartel de Medellin, Pablo Escobar.

Infantiles y anime

Bleach

Disponible hasta el 1 de agosto

Este anime narra las aventuras de un adolescente llamado Ichigo Kurosaki, un estudiante de quince años que tiene la habilidad de interactuar con los espíritus. Ahora, es obligado a orientar a las almas buenas después de la muerte y defenderlas de los hollows, espíritus malignos que tratan de devorarlas. Netflix tiene las cinco primeras temporadas disponibles con un total de 109 episodios de 25 minutos.

Netflix también tiene en su catálogo una película en "live actios" del anime.

Regal Academy

Disponible hasta el 1 de agosto

Este programa para los más chichos tiene como protagonista a Rose, una chica común y corriente que descubre una llave mágica que abre la puerta a un nuevo mundo, en el que los cuentos de hadas cobran vida. Así es como termina inscripta en Regal Academy, donde los ya viejos personajes de cuentos de hadas pasan su sabiduría.

Operation Ouch

Disponible hasta el 1 de agosto

Este programa infantil de la televisión británica con más de 9 temporadas al aire saldrá del catálogo de Netflix –aunque allí solo estaba disponible la primera, con 13 episodios–. Acá, los doctores Chris y Xand van Tulleken ponen en práctica experimentos didácticos y visitas educativas al hospital para enseñarles medicina y biología a los más chicos.