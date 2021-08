Los cinco mandamientos es el nombre del primer capítulo de la serie Okupas, una producción emblemática de la televisión argentina que se emitió en la TV Pública en el 2000 y 21 años después la plataforma de streaming Netflix la sumó a su catálogo remasterizada, en HD y con nueva musicalización por cuestiones de derecho de autor.

.

El capítulo empieza con el desalojo de una casa tomada en una dirección ficticia de un barrio porteño. Clara es la dueña de la vivienda y le ofrece a su primo Ricardo cuidar de ella para evitar que ingresen ocupantes otra vez. Sin embargo, le ordena que cumpla con cinco mandamientos: "No quilombo, no drogas, no música fuerte, chicas con discreción y no meter a nadie".

Los cinco mandamientos de Clara para Ricardo.

El personaje de Clara fue interpretado por la actriz Ana Celentano. Con el paso de los capítulos la prima de Ricardo duda que él pueda cumplir con el cuidado de la casa al ver el estilo de vida que lleva junto a el Pollo, Walter y el Chiqui. Ambos confrontarán y llegarán hasta la justicia.

Okupas fue dirigida por Bruno Stagnaro, muchos la consideran como una secuela de su película Pizza, birra, faso de 1998. La ficción del año 2000 contó con los protagónicos de Rodrigo de la Serna (Ricardo), Diego Alonso (el Pollo), Ariel Staltari (Walter) y Franco Tirri (el Chiqui).

¿Quién es la prima Clara de Okupas?

Clara Alvarado es la propietaria legal de la casa que se encontraba en trámites de sucesión. Tras el desalojo de los ocupantes por parte de la policia, le encomienda el cuidado de la vivienda a Ricardo. Ella es licenciada en marketing y mantiene un romance con el Pollo. La actriz que le dio vida al personaje es Ana Celentano.

.

Celentano debutó en pantalla con la película La noche de los lápices en 1986, el film cuenta los hechos del 16 de septiembre de 1976 en el que un grupo de estudiantes de La Plata fueron secuestrados, torturados y asesinados.

Antes de formar parte de la producción de Stagnaro, tuvo un papel en la película Un argentino en Nuevo York, protagonizada por Natalia Oreiro y Guillermo Franchella, y en otros títulos como Canción desesperada. Luego de su paso por Okupas tuvo papeles en La fuga (2001), Whisky Romeo Zulu (2004), Felicitas (2009), Las viudas de los jueves (2009), entre otros.

En cuanto a la televisión, trabajó en Resistiré, novela protagonizada por Pablo Echarri, Celeste Cid y Fabián Vena, y en la producción de Cris Morena Aliados en 2013.

Ana Celentano junto a Peter Lanzani en Aliados.

Uno de sus últimos trabajos que verá la luz será El Reino, la nueva serie argentina de suspenso producida para Netflix. Contará con un elenco encabezado por Diego Peretti, junto a Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Nancy Duplaá, entre otros. Celentano será la madre del Chino Darín en la producción que se estrenará el próximo 13 de agosto.

La actriz de 52 se encuentra trabajando en su próximo papel para la serie María Marta, que será estrenada en 2022 en la plataforma de HBO Max. La ficción contará el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en su casa del barrio cerrado Carmel, en Pilar. El protagónico será de Laura Novoa y Jorge Marrale, quien le dará vida a Carlos Carrascosa.