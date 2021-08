La llegada de Okupas a Netflix tuvo un rotundo éxito. La serie de culto creada por Bruno Stagnaro fue remasteriza y sus fánaticos puedieron acceder a ella en un mejor calidad, pero también atrapó a un una nueva generación que no pudo verla cuando se estrenó originalmente, hace 21 años.

Fue tal la sensación que causó que miles de personas se interesaron por la actualidad de sus protagonistas: Rodrigo de La Serna, Ariel Staltari, Franco Tirri y Diego Alonso. Y también hubo quienes se preguntaron por personajes que cautivaron al público como "La Prima Carla", "El Negro Pablo", o la "Vieja de la escena del mascapito".

Desde su llegada a la plataforma de streaming, el pasado 20 de julio, no abandonó nunca la lista de los títulos más vistos y actualmente está en la sexta posicióne en el ranking de Argentina. Pero su furor traspasó las pantallas y las redes, incluso una de sus escenas emblemáticas fue parodiada en un spot del Frente de Izquierda de cara a las próximas elecciones legislativas.

Pero lo que hasta el momento no se sabía era cómo estaba en la actualidad la casona que ocupan Ricardo, El Pollo, El Chiqui y Walter, en donde transcurre gran parte de la serie.

Se trata de la quinta Santa Cecilia de 1250 metros cuadrados, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La producción, Ideas del Sur, se la alquilaba al municipio a cambio de un canje conseguido por Marcelo Tinelli. De aquellos días de filmaciones, caos e incluso quejas de los vecinos, sólo quedan restos de paredes, un mito y una parte remodelada para convertirse en Museo.

La historia de esta casona, actual Museo Ciudad San Fernando de Buena Vista, se remonta a 1871, cuando la familia Jacobé adquierió la propiedad para trasladarse con su numerosa familia, huyendo de la epidemia de fiebre amarilla que azotaba a Buenos Aires.

Estáa ubicada en la manzana delimitada por la calle Ituzaingó, las avenidas del Libertador y Presidente Perón, y la calle Alvear, y es una de las últimas construcciones de finales del siglo XIX en pie.

Vale aclarar que las escenas en exteriores sí se filmaron en Capital Federal, por lo que la entrada que se ve no corresponde con la propiedad del norte del conurbano. El edificio se encuentra sobre el pasaje Del Carmen al 700, a metros de la calle Viamonte y a seis cuadras de la Avenida 9 de Julio.

“En un primer momento me pareció una locura irnos hasta allá para hacer el interior de una casa de la zona de Congreso. Pero él (Claudo Sambi -productor-) me insistió porque decía que había algo en la atmósfera que me podía interesar. Cuando fui y vi el vitró de la casa fue un encantamiento inmediato", contó su director, Bruno Stagnaro.

"Me di cuenta que definitivamente ese tenía que ser el ámbito donde transcurriera la historia. De algún modo, la locación terminó contribuyendo a la estructura de toda la historia", agregó.

Así está hoy la casona de Okupas

¿Por qué demolerán la casona que se ve en la serie y cuánto vale?

En la serie, cada vez que hay una toma del exterior de la casa que ocupan los protagonistas, se ve una fachada que no coincide con el lugar en donde transcurre la historia. Se trata de una propiedad ubicada el Pasaje Del Carmen en Barrio Norte, Recoleta.

Y su dueño busca comercializar el terreno como lote para edificar viviendas y según publicó El Cronista, el precio del inmueble ronda lo 1,45 millones de dólares. El caserón está abandonado.

"La propiedad está a la venta desde que el bar, muy conocido en la zona, cerró. Su dueño comercializa todo el terreno como un lote para edificar allí un edificio de viviendas. Y, a lo largo de estos años, el precio se mantuvo estable", explicaron desde la inmobiliaria que tiene la propiedad a la venta.

Además de la vivienda, la enorme propiedad incluye un local comercial donde funcionaba el bar La Robla, de 300 metros cuadrados, junto a dos pisos, de 250 m2 cada uno. Con 650 metros cubiertos y un total de 800 metros cuadrados, la famosa puerta de madera se encuentra a pocos metros de La Robla, en el Pasaje del Carmen 715.