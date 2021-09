Tras cinco años del exitoso estreno de No respires, su secuela llegó a los cines del país. La película de terror que encantó a muchos en 2016 con su primera parte regresa con una secuela que promete mucho.

Esta nueva entrega no fue dirigida por el uruguayo Federico Álvarez, que se centró en el guión y la producción, ya que intercambió lo roles con su compatriota, Rodo Sayagues, que fue productor y guionista de la primera.

El film se rodó mayormente en Serbia y con exteriores en Michigan, Estados Unidos, entre agosto y el 8 de octubre del año pasado. Y tal y como revela su adelanto, No respires 2 es mucho más gore que su antecesora, y tiene escenas bastante crueles, no aptas para personas nerviosas.

¿De qué trata?

El veterano de guerra Norman Nordstrom (Stephen Lang) está de regreso como el protagonista de la historia. Esta vez, ya no tendrá que proteger su fortuna de los ladrones, sino a una pequeña niña que quedó huerfana luego de un devastador incendios.

Su vida tranquila juntos se hace añicos cuando un grupo de criminales secuestra a la pequeña, lo que que obliga al hombre ciego a dejar su refugio para ir a salvarla

El elenco lo completan: Madelyn Grace es Phoenix; Brendan Sexton III es Raylan; Stephanie Arcila es Hernández; Bobby Schofield es Jared; Adam Young es Jim Bob y Christian Zagia es Raul.

¿Cuándo se estrena No respires 2 en Argentina?

No respires 2 llegó a las carteleras de los cines de Argentina el pasado 12 de agosto, y desde entonces es uno de los titulos más taquilleros: según los últimos datos, 190.629 personas ya la vieron.

Y si bien debido a la baja de los casos de Covid aumentaron los aforos en las salas, el público aún no asiste de manera masiva al cine. Durante su tercera semana en cartel, el film se proyectó en 147 complejos (181 salas) y sumó 30.146 espectadores.

La secuela de terror sumó algo más de 53.000 entradas en los primeros días tras su estreno y superó los 49.000 de El Escuadrón Suicida y 46.000 de Free Guy, protagonizada por Ryan Reynolds.

¿Está No respires 2 en Netflix?

No, No respires 2 no se encuentra actualmente en la plataforma de streaming. La que sí podemos encontrar en Netflix es la primera parte, por lo que más probable es que en los próximos meses llegue al catálogo.