Un amor a primera vista que se dio en un tren pero que el confinamiento separó. Otro caso más donde la pandemia causó estragos. Esta es la historia de Cecilia Pesao, una argentina de 44 años radicada en Europa desde 2017, que en un simple viaje en tren a París supo que Manuel, su compañero de asiento, era el amor de su vida. La pasión fue tal que la serie "Modern Love" la tomó para el armado de uno de sus capítulos de la segunda temporada.

Ella es una chica muy particular que estudia literatura medieval, y el era un irlandés experto en informática. Los actores que llevan la historia real a la ficción son Kit Harington (”Game of Thrones”) y Lucy Boynton (que hace de Paula, aunque en la realidad es Cecilia).

"Extraños en el tren", capítulo de la segunda temporada de Modern Love donde se pondrá de manifiesto esta apasionante historia.

“Generalmente no hablo con la gente que se sienta al lado cuando viajo. Ese día el tren salía después del mediodía, yo venía de la oficina y cuando llegaba a destino, tenía que seguir trabajando. Estaba leyendo ‘En busca del tiempo perdido’, de Marcel Proust. Pero en la estación me compré las historietas de Astérix y Obélix, por si el libro no me enganchaba”' contó Cecilia al diario La Nación.

Así empapada de libros se subió al tren, cosa de que quien estuviese en el asiento de al lado entienda que no tenía plan de entablar conversación. Pero a Manuel no le importó. En ese largo tiempo no se coquetearon precisamente, sino que la relación se inició discutiendo por las diferencias de idiomas.

.

Pero pasado el tiempo, descubrieron que ambos hablaban español. Un café, anécdotas que van y vienen, y ratos de jugar al tutti-fruti, hicieron que el flechazo sucediera. Ambos, alejados de la vieja escuela, jamás intercambiaron teléfonos, ni datos de contacto, al terminar el viaje. Simplemente encontrarse en una fecha determinada dos semanas después. Ni siquiera un beso de despedida: solo la promesa del futuro abierto a la posibilidad del amor.

Estudió Tecnología de los Alimentos y se mudó a París para ejercer su oficio

Así fue como llegó el confinamiento estricto a España y los planes no pudieron concretarse. Aunque Cecilia lo intentó, no llegó a la cita. Y él tampoco. Si bien Manuel logró contactarla por Twitter tiempo después, la magia no era la misma y el fuego se apagó. El capítulo dedicado a esta historia se llama "Extraños en un tren", y se verá como un amor se vio truncado por la cuarentena.

¿Cómo llegó Cecilia a Amazon Prime?

Sucede que la historia que no se pudo concretar la dejó de cama. Así es como una amiga le recomendó que vea "Modern Love" y le hizo caso. La serie le gustó tanto que se suscribió a The New York Times para seguir leyendo las historias que no aparecían en Amazon Prime.

Ahí se enteró que el modo de que estas tramas verídicas llegan al diario son muy simples. “Leyéndolas, vi que te invitaban a mandar la propia”, contó en esa nota de La Nación. Y no lo pensó dos veces. Su historia debía ser contada. “Se me abrió un cuadro de diálogo y empecé a escribirla. Permitían solo 100 palabras”, confesó.

Cecilia firmó un contrato con Amazon Prime a través del New York Times.

Como no podía ser de otra manera, la historia llamó la atención de los editores que la contactaron, constataron que todo fuese real, y publicaron la columna en el periódico; primero en digital y luego en papel. “Ellos chequearon que fuera real, les mostré el ticket de tren, y también verificaron que yo no fuera una escritora que esté buscando publicar”, añadió.

“Me llamaron y dijeron que iban a lanzar una segunda temporada de ‘Modern love’, que habían comprado siete historias del NYT y que la mía era una de las elegidas. Hasta me hicieron un contrato como freelance donde yo cedí todos los derechos”, expresó la argentina. El resto, podemos verlo en la pantalla de la plataforma, haciendo click en el episodio 2 de la segunda temporada ¿Se enterará Manuel, desde el otro lado del mundo, que es el protagonista de esta historoa?