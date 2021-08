Netflix lanzó el primer tráiler de una de las series que forma parte de las grandes apuestas de la empresa para la última parte del año: Midnight Mass, el nuevo proyecto de Mike Flanagan también creador de las ficciones de terror La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor para el gigante del streaming.

La nueva escalofriante historia de Flanagan trata de una comunidad aislada en la isla Crockett cuya paz se termina cuando la llegada de un joven sacerdote coincide con una serie de “eventos inexplicables y aparentemente milagrosos” que despertarán “un fervor religioso renovado para apoderarse de la comunidad”, según explica la sinopsis.

"Voy a admitirlo... 'Midnight Mass' es mi proyecto favorito hasta la fecha. Como ex monaguillo, a punto de cumplir tres años de sobriedad, no es difícil ver qué hace de esto algo tan personal. Las ideas en la raíz de esta serie me asustan hasta la médula", sostuvo el director en una carta dirigida a sus fans.

Y a pesar de los hachos paranormales que se podrán ver el la serie, Flanagan subrayó que no hay nada más aterrador que la naturaleza humana. "Ha habido oscuridad a la hora de trabajar en la isla de Crockett. Algo puede ser sobrenatural, pero lo más aterrador nace de la naturaleza humana", agregó el responsable de Misa de Medianoche (el nombre de la serie en Latinoamérica).

Y continuó: "La oscuridad que anima esta historia no es difícil de encontrar en nuestro propio mundo, desafortunadamente. Pero este programa también trata de otra cosa... de la fe misma. Uno de los grandes misterios de la naturaleza humana. Cómo incluso en la oscuridad, en lo peor, en ausencia de luz - y esperanza - cantamos. Espero que disfrutes de nuestra canción".

¿Cuándo se estrena Midnight Mass?

Creada y dirigida por Flanagan, la serie tendrá siete episodios que llegarán a Netflix el próximo 24 de septiembre.

Para el elenco, el directo volvióa convocar a algunos de sus actores de confianza como Kate Siegel y Henry Thomas, que participaron de sus anteriores proyectos con Netflix. También regresan Rahul Johli de la Maldición de Bly Manor y Annabeth Gish y Robert Longstreet, miembros del reparto de La Maldición de Hill House.

Completan la nómina de actores: Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Kristin Lehman, Igby Rigney, Samantha Sloyan y Michael Trucco.

Lo cierto es que Midnight Mass debería habernos llegado hace tiempo a la plataforma de streaming, pero el inicio de su rodaje coincidió con el parate que provocó la pandemia por el Covid. Finalmente, se retomó en agosto del año pasado y transcurrió sin más contratiempos hasta finalizar en diciembre de 2020.

Cabe destacar que esta historia no está relacionada de ninguna manera con las de La maldición de Hill House o La maldición de Bly Manor. De hecho, Flanagan aclaró que a pesar de las peticiones de los fanáticos para que ambas tengan una continuación, eso no está en sus planes ni inmediatos ni futuros.

