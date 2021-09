Una de las producciones argentinas más esperadas es la temporada 4 de El Marginal, la ficción de Underground se estrenó en la Televisión Pública en 2016 y ganó fama internacional cuando la plataforma de Netflix la sumó a su catálogo, convirtiéndose así en una de las series más vistas en Latinoamérica.

En 2017 se renovó para una segunda temporada que contó con 8 capítulos y se estrenó en 2018, y le siguió una tercera con la misma cantidad de episodios en 2019, esta última entrega sucede dos años después de los acontecimientos de la primera.

¿Cuándo se estrena El Marginal 4 en Netflix?

La ficción está en carpeta desde el 2019, pero por la pandemia de coronavirus (Covid-19) se retrasó la filmación y los planes de producción. Sin embargo, este año las grabaciones empezaron y se estima que la puesta al aire de la serie escrita por Adrián Caetano y dirigida por Luis Ortega será en breve.

El Marginal 4 contará con el regreso de Juan Minujín, quien le dio vida al personaje Miguel "Pastor" Palacios en la temporada uno. El escenario donde se desarrollará la última entrega será una nueva cárcel, para esto se construyó una nueva prisión que simule una real. Antes habían utilizado la ex cárcel de Caseros.

En abril pasado Netflix compartió unas imágenes a través de su cuenta de Twitter donde se observa cómo es la nueva cárcel que se ubica en Puente Viejo.

Cárcel nueva, regresos inesperados y cuentas pendientes. Puente viejo les da la bienvenida. El marginal 4, próximamente. pic.twitter.com/Y4d5CSz67d — CheNetflix (@CheNetflix) April 23, 2021

¿Quién canta el tema de El Marginal?

Además del regreso de Minujín, otras de las sorpresas que se dieron a conocer en las últimas horas es que la nueva canción de El Marginal 4 estará a cargo de L-Gante, el joven exponente de la cumbia 420 y de trap más escuchado del momento, según señaló el periodista Javier Ponzo. El cantante tiene en Spotify más de 5.700.000 de oyentes mensuales.

"No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir", dice la letra de la clásica apertura interpretada por Sara Hebe. El cantante de 21 años cobró aún más notoriedad luego de que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo nombrara en un discurso mientras se encontraba en la presentación del Plan Conectar Igualdad en Lomas de Zamora.

En cuanto al elenco de El Marginal 4, además del regreso de Minujín, volverán Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Julieta Zylberberg, Gerardo Romano, Martina Gusmán, y Abel Ayala. También habrá lugar para las caras nuevas, como Rodolfo Ranni y Dalma Maradona.