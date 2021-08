El Reino llegó a Netflix el pasado viernes y ya es todo un éxito: la serie argentina que cuenta una historia acerca del entramado entre poder político y religioso rápidamente se consolidó en el primer puesto de los títulos más vistos de la plataforma de streaming.

Una de sus figuras es Mercedes Morán, que interpresa a la oscura y manipuladora Elena Vázquez Pena, la esposa del pastor Emilio (Diego Peretti) que está dispuesta a todo por conservar su lugar de privilegio.

“No estuve en contacto con evangelistas para componer el personaje. Primero, el guion de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro es espectacular. Está escrito de una manera que, como actriz, cuando lo leés tu imaginación explota”, contó Morán en una entravista con el programa Agarrate Catalina.

.

“Después, el personaje lo construimos de la mano de los directores, con ensayos previos. Muchas veces, cuando compongo estos personajes, busco alguna referencia que me ilumine en cuanto al carácter. Esta vez también lo hice, pero no era una pastora. Es una mujer que me inspiró en cuanto a su carácter, a su comportamiento. El resto, como siempre, es producto de cómo se vincula con los demás", continuó.

Sobre las posibles críticas de los sectores evangelistas, la actriz consideró que no debería haber mayores revuelos: “Está tan inscripta en el género ficcional que más allá de cualquier espejo que se pueda ver, lo toca de una manera tan universal, no es localista, habla para mí de los fundamentalismos, de la lucha de poder, de dos universos donde el poder es un tema importante y quienes participan de esos universos deben administrarlo. Pero no creo que esto implique controversia”, expresó.

Y si bien en las redes surgieron algunos malestares, al menos por el momento no hubo un gran movilización en contra del la ficción guionada en conjunto por su director, Marcelo Piñeyro, y la escritora Claudia Piñeiro.

.

Al ser consultada sobre su papel, Morán describió su personaje y el rol fundamental de la dupla conformada con Petetti. "La pastora tiene un vínculo muy particular con el pastor y los dos trabajamos mucho esa relación, porque nos parecía la piedra fundamental. Es como la gran caja china donde se guardan todas las otras cajitas”.

"Un poco se trata de ver cuál es el pacto de este matrimonio, un pacto que nunca se dice, pero que queda claro a través de las actitudes que tienen. Además, esta pastora toma a la iglesia a su familia como una única cosa. Para mí lo más divertido fue componer a una persona que se siente tan iluminada y que es de una oscuridad muy grande. Esta contradicción que tenemos todos entre lo que creemos que somos y cómo en realidad nos ven me pareció muy divertida para actuar”, señaló Morán.

“Más allá de eso, creo que el principal tema de la serie es el del poder. Y los autores eligieron muy hábilmente tres universos, el de la política, el de la iglesia y el de la justicia, para desarrollarlo. Y lo nutren con una cantidad de personajes fantásticos, complicados, interesantes y sospechosos”, analizó la actriz.

¿En que se inspiraron los autores de El Reino?

La serie fue creada por la dupla Piñeyro y Piñeiro por "un milagro". Ambos fueron convocados por un productor para hacer una serie, pero el proyecto no le interesó a ninguno de los dos. "Pero si teníamos ganas de trabajar juntos", contó la escritora a Filo News y le propuso al director: "Por qué no pensamos qué queremos escribir".

"Nos empezamos a juntar con ideas que traía él o yo, fuimos descatando, hasta que quedó: la familia del pastor evangelista que se termina metiendo en la política y que va a ser candidato a la vicepresidencia. A Netflix le interesó el poyecto y acá estamos", explicó.

Sobre la temática, destacó que "es una ficción absoluta", pero subrayó que existe en el mundo "determinados partidos políticos en toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos, que se han aprovechado para juntar agendas conservadoras y de limitación de derechos y potenciar la llegada a la política sumando fieles desde el punto de vista religioso".

.

"La penetración de la iglesia evangélica en toda Latinoamérica ha sido extraordinaria, paises que tienen presidente o gran parte del Congreso (evangelistas). Eso ha marcado una selección en los derechos y leyes que se resuelven", resaltó la guionista.

"Pienso que ese avance se hizo evidente en los últimos años. Incluso cuando escribíamos la serie nos iba pasando que la realidad nos iba pisando los talones: inventábamos cosas para este presunto pastor argentino y en otro país de latinoamérica pasaba algo igual o superios. Deciamos: 'se nos están ocurriendo cosas menores a lo que la realidad nos está planteando'", concluyó.

.

¿De que se trata la nueva serie de Netflix?

El Reino cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, que es candidato a vicepresidente. Su compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de campaña y el hombre religioso tendrá una oportunidad única de transformarse en Presidente de la Nación, al mismo tiempo una fiscal intenta revelar quién está detrás del crimen.

El elenco está conformado por: Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Dupláa, Peter Lanzani, Chino Darín, Joaquín Furriel, Vera Spinetta, Nicolás García Hume, Victoria Almeida, Alfonso Tort, Patricio Aramburu, Sofía Gala, Santiago Korovsky, Alejandro Awada, Daniel Fanego y Ana Celentano.