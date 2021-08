No sé si llego a “elegante sport” pero aviso que hoy a la noche hay premiere de #ElReino en vivo desde https://t.co/RtWNe8S9sl para todos los manijas entre los que me incluyo. https://t.co/cCCUS1Shgb

Durante la etapa de promoción, la prensa tuvo accceso a los primeros episodios, pero la serie promete momentos aterradores hasta el final.

Durante una entrevista con el periodista Javier Ponzone, Lanzani adelantó una de las escenas más sorprendentes: un juego de muerte. "Me animaría a decir que es la escena que más me gustó en la serie. Por lo que representa técnicamente, no es nada sencillo. La escena es muy heavy y te mantiene muy atrapado, realmente lo digo. Son cosas que suceden en la realidad y está bueno tomar el compromiso", sostuvo el actor.

