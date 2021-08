Marcelo Piñeyro, director de la serie "El Reino" que se emite por Netflix, rechazó las críticas de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina por considerar que fueron "un ataque directo a Claudia Piñeiro, por ser mujer y feminista, con el objetivo claro de amedrentar".

"Si están tan enojados con la corrupción en las Iglesias, que la combatan, no a nosotros que la señalamos", dijo Piñeyro.

El envío de la plataforma de streaming, además de ser un éxito a los pocos días de su estreno, causó escozor entre las iglesias evangélicas por el rol del personaje principal, un pastor encarnado por Diego Peretti. Según la Alianza, sus características responden al "encono contra la cultura evangélica de la Argentina" de su guionista, la escritora Claudia Piñeiro, y a su "militancia feminista durante el debate de la ley del aborto".

En ese contexto, repudiamos de modo contundente el ataque recibido por nuestra colega y compañera Claudia Piñeiro por su trabajo como guionista de la serie El Reino, estrenada recientemente y producida por Netflix. — Unión Argentina de Escritoras y Escritores (@uniondeescritor) August 19, 2021

"Yo no sé si la palabra es censura, si la de amedrentar y poner límites a la expresión de otros.

Creo que era un ataque directo a Claudia, por ser mujer, por ser feminista", dijo el director en una entrevista con la FM 94.7 Mucha Radio.

"Más allá de que el comunicado dejaba en claro que no habían visto la serie, porque decía que hacía omisiones que claramente no hace. La serie cuenta el trabajo que hacen los evangelistas en cárceles, como algo positivo. (Pero) está la intención de amedrentarte para que no te atrevas a seguir", dijo Piñeyro.

"La serie es una ficción, que se basa en cosas que suceden, que salen en los diarios. Hay cosas que los ofenden, yo diría no se enojen con el espejo, sino con el reflejo. Si están tan enojados con la corrupción en las iglesias, combátanla, no a nosotros que la señalamos", agregó.