La película estadounidense Matilda fue estrenado en agosto de 1996, a Argentina llegó en 1997. A días de su aniversario número 25, esta producción se convirtió en un film de culto y sus personajaes quedaron grabados en la memoria de los niños de los noventa. La producción está basada en la novela homónima de Roald Dahl que se publicó en 1988.

La adaptación cinematrográfica estuvo a cargo de Danny DeVito, quien se ocupó de que el material original se respetara, ya que era el libro favorito de su hija y nunca se hubiera perdonado que se cambiara la historia. Esto le valió cruces de palabras con productores que le recomendaban reducir la crueldad y el maltrato que sufrían algunos niños.

.

En tiempo de redes sociales los personajes de Matilda son utilizados como memes y el paso del tiempo no los ha afectado. Sin embargo, los actores han crecido y algunos continúan ligados al mundo artístico, pero hay otros que prefirieron dar un paso al costado.

Los padres de Matilda.

Harry Wormwood - Danny DeVito

Para quienes no sabían, además de interpretar al padre de Matilda en la película, también se ocupó de ser el narrador. El actor de 76 años durante los 80 y 90 ha sido protagonista de grandes éxitos de taquilla. Desde el 2006 a la fecha forma parte de la serie It’s Always Sunny in Philadelphia. En cuanto a la pantalla grande hizo una participación en Dumbo de Tim Burton y tuvo un papel secundario en Jumanji: Siguiente Nivel.

Así luce Danny DeVito a sus 76 años (Gentileza: Intagram @alwayssunnyfxx).

Zinnia Wormwood - Rhea Perlman

Al igual en la ficción, la actriz Rhea Perlman está casad con Danny DeVito, la pareja está junta desde fines de los 70. En los 80 interpretó a Carla Tortelli, la camarera malhumorada de la serie Cheers. Esta participación le valió 10 nominaciones a los Emmy como mejor actriz de reparto en series de comedia.

También ha trabajado como actriz de doblaje en producciones como Star Wars: The Bad Batch y Harley Queen.

Así luce la actriz a sus 73 años.

La familia Wormwood también estaba integrada por dos hermanos: Michael y Matilda. Esta última protagonista de la película, se trataba de una niña encantadora y con una inteligencia que iba en crecimiento. Su familia se comportaba de forma irresponsable con ella, al punto de ignorarla por completo.

Los padres de la niña y su hermano mayor estaban tan ocupados en sus trabajos y en sus vidas, que no notaron la pasión por la lectura que despertó en Matilda a los cuatro años.

La familia Wormwood: Matilda, Michael, Harry y Zinnia.

Michael Wormwood - Brian Levinson

El actor de 38 años empezó su carrera en 1990 con un papel secundario en Depredador 2. También partició de la película Father and Scout e hizo apariciones en las series Seinfield y Roseanne. En Matilda era el hijo favorito del matrimonio Wormwood y era todo lo contrario a su hermana. Su carrera artística fue corta y hoy en día se dedica a la organización de fiestas en las ciudades de San Diego o California.

Así luce el actor de 38 años.

Matilda Wormwood - Mara Wilson

La pequeña Matilda descubrió que tenía poderes telequinéticos cuando tenía seis años y medio. Una de las escenas más recordadas es cuando tiene una discusión con Harry y ella le pide a su padre que le grite y para evitar que este la dañara le cerró la puerta en la cara sin moverse ella de su lugar.

.

Antes del esteno de la película, la actriz Mara Wilson estaba atravesando una dura situación familiar porque su madre había fallecido por un cáncer de mama. Por varios años intentó seguir en Hollywood, pero los papeles que le ofrecían no salían de la clásica niña encantadora. Para la actriz de 33 años, la industria cinematográfica nunca supo cómo tratar a los prodigios del séptimo arte.

Aunque se cansó de la industria, se supo que no se alejó del todo ya que prestó su voz para las producciones animadas BoJack Horseman y Big Hero 6.

Así luce Mara Wilson.

Además de la familia Wormwood, otros personajes que quedaron registrados en la memoria de los niños de los noventa fueron: Tronchatoro, la señorita Miel, Lavanda, y Bruce. Los niños decidieron ir por nuevos caminos.

Agatha Tronchatoro - Pam Ferris

Troncharo era la malvada tía de la señorita Miel. La directora de la escuela llegó a la vida de Matilda cuando le compró un auto a Harry, y este le comentó que su hija quería ir a la escuela. Pero la institución educativa no era un cuento de hadas, porque los niños que se portaban mal eran severamente castigados.

Tronchatoro era la directora de la escuela a la que Matilda asistía.

La actriz nacida en Alemania tuvo apariciones en otras producciones The Turn of the Screw, Death to Smoochyi (con dirección de Danny DeVito) y hasta participó en la saga del mago más famoso: Harry Potter. Hizo su aparición el El prisionero de Azkaban como la tía Marjorie Dursley. Su trabajo más reciente fue en la película Tolkien estrenada en 2019.

Así luce Tronchatoro a los 73 años (Gentileza: IMDB)

La señorita Miel (Jennifer Honey) - Embeth Davidtz

Davidtz interpretó el papel de la dulce señorita Miel, quien se mostró sorprendida por los conocimientos de Matilda y demostró preocuparse realmente por su educación. Es la sobrina de Tronchatoro.

La señorita Miel fue la primera que se preocupaba por Matilda.

La actriz de 55 años continuó ligada al cine. Trabajó en películas como El diario de Bridget Jones, Fracture y el Sorprendente Hombre Araña, ente otros. Ha participado en series como Grey's Anatomy.

Así luce la señorita Miel hoy en día.

Lavanda Brown - Kiami Davael

Lavanda es la primera amiga que Matilda hace en la escuela. Luego de protagonizar la película, apareció en otras producciones como Moesha y The Steve Show, pero decidió finalizar con su carrera a principio del 2000 con apenas 14 años.

Lavanda fue la primera amiga que hizo Matilda.

Estudió en la Universidad de Kentucky y se recibió de psicóloga en 2008. También se ha preparado para ser guionista, trabaja como modelo y tiene un podcast llamado "larga vida a Lavanda".

Uno de los trabajos de Kiami Davael es modelar.

Bruce Bogtrotter - Jimmy Karz

"¡Tú puedes Bruce!", es la frase que pronunció Matilda para alentar el pequeño personaje a terminar la enorme torta que la directora Tronchatoro lo obligó a comerse como castigo.

Bruce tenía que comerse una torta entera como castigo.

Tuvo otras participaciones en producciones como ER Emergencias y El cantante de Bodas. Al igual que Davael tomó un camino diferente, trabajó como productor en MTV, estudió medicina y hoy en día se desempeña como asistente de investigación.