Para los amantes de la saga de Harry Potter hoy no es un día más, ya que el reconocido mago cumple 41 años al igual que su "madre", la escritora británica Joanne Rowling (56), quien bajo el seudónimo de J. K. Rowling creó un personaje que trascendió fronteras en el mundo de los chicos y por qué no de los grandes también.

Harry Potter, nació el 31 de julio de 1980 de la mano de J.K. Rowling, y para este 2021 es probable que siguiera en pareja con la hermana de su mejor amigo Ron, Ginny Weasly, con quien se casó, según el séptimo libro, y cuidaría de sus tres hijos: James Sirius Potter, Lily Luna y Albus Severus Potter.

Por su parte, Hermione y Ron seguirían juntos, viendo crecer a sus dos hijos, quienes al igual que los hijos de Harry estarían estudiando en Hogwarts. Lo cierto, es que este personaje le valió a su creadora la suma de 500 millones de libros vendidos en todo el mundo de la reconocida saga.

Ahora bien, para aquellos que conocen poco o nada del famoso mago hay una serie de curiosidades de las películas y el propio libro que vale la pena conocer.

El 31 de julio, una fecha relevante

La autora de la saga nació el 31 de julio de 1965 en la ciudad inglesa de Yate, 15 años antes que su personaje más famoso. Antes de estrenar su primera novela, la editorial Bloomsbury que publicó sus libros en inglés en el Reino Unido le pidió que utilizara dos iniciales y no su nombre de pila. Al no tener segundo nombre, eligió la letra K en honor a su abuela paterna Kathleen.

Joanne Rowling cumple 56 años (Archivo).

Además, también era la fecha límite marcada en la novela, para que los posibles magos acepten su oferta para ingresar al instituto de Hogwarts.

Nació en un tren de Manchester a Londres

A Rowling, la idea de escribir una historia sobre un joven que lucha contra el mal mientras estudia en un colegio de magia y hechicería le surgió mientras esperaba un tren con retraso en Manchester que tenía como destino Londres.

Harry Potter "nació" en un tren a Londres (Archivo).

“Realmente no sé de dónde surgió la idea. Me vino a la mente cuando estaba en un tren hacia Londres. El personaje de Harry estaba completamente formado, al igual que la idea de sus amigos, los personajes de Ron y Hermione. Empezó con Harry, y luego todos estos personajes y situaciones se me vinieron a la cabeza. Era una emoción que nunca había experimentado. Los personajes llegaron en 1990, pero tardé seis años en escribir el libro”, declaró la escritora británica en una entrevista con The Boston Globe.

Edimburgo, la inspiración de Rowling

La capital escocesa sirvió de inspiración para crear el universo mágico en la mente de la autora. Tras sufrir una crisis con su marido portugués, Rowling se trasladó de Oporto a Edimburgo con su hija Jessica de apenas unos meses de edad. Allí pasó mucho tiempo en cafeterías escribiendo lo que luego se convertiría en un éxito mundial.

El Castillo de Edimburgo motivó a J.K. Rowling (Imagen ilustrativa).

El castillo de Edimburgo y el estilo gótico de la ciudad fueron algunas de sus fuentes de inspiración para construir en su cabeza la escuela de Hogwarts.

Lugar donde nacieron los nombres de las casas de Hogwarts

Los estudiantes del colegio se dividen en cuatro casas (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin) que son asignadas por el “Sombrero Seleccionador”.

Gryffindor, una de las cuatro casas (Imagen ilustrativa).

Rowling reveló que los nombres de las casas se le ocurrieron viajando en avión y que los escribió por primera vez en lo que pudo encontrar a mano en el aire: una bolsa para vomitar.

Verdaderos años en los que transcurre la historia

Pese a que el primer libro se publicó en 1997 y la película en 2001, la historia en realidad tuvo lugar entre 1991 y 1998. Por eso, el próximo 1 de septiembre se cumplirán 30 años desde que Harry Potter llegó a Hogwarts por primera vez.

El personaje de la historia que realmente existió

Nicolas Flamel fue un escribano, copista y librero francés nacido en 1330 y en el primer libro de la saga se lo menciona como el inventor de “la piedra filosofal”, una pequeña roca capaz de crear el elixir de la vida eterna y transformar los metales comunes en oro. En la historia, la piedra filosofal fue objeto de deseo de Voldemort, que la quería para alcanzar la inmortalidad.

Nicola Flamel, uno de los personajes de la saga (Archivo).

El director de Hogwarts, Albus Dumbledore, quien se presenta como amigo de Flamel, se compromete a guardar la piedra en su colegio. A pesar de que Flamel murió oficialmente en 1414, de acuerdo a los libros él aún seguía con vida hasta 1991 gracias al poder de la piedra.

Significado real de los dementores

Los dementores aparecen por primera vez en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Son seres oscuros de capucha negra que se alimentan de la felicidad y los buenos recuerdos de las personas. También se desempeñan como guardianes de Azkaban, la cárcel de los magos de donde se escapa Sirius Black, el tío de Harry.

En el tercer libro se hacen muy presentes y se obsesionan con Potter, quien cada vez que los enfrenta termina inconsciente. Rowling reveló en una entrevista en el 2000 que los dementores representan la depresión que sufrió antes de crear el mundo mágico de Harry Potter.

Los Dementores se alimentan de al felicidad de las personas (Imagen ilustrativa).

“Fue totalmente de mi propia experiencia. La depresión es lo más desagradable que he experimentado. Es esa ausencia de poder prever que alguna vez volverás a estar alegre. La ausencia de esperanza. Ese sentimiento tan apagado, que es muy diferente a sentirse triste. La tristeza duele, pero es un sentimiento sano. Es algo necesario de sentir. La depresión es muy diferente”, dijo al diario británico The Times.

El misterio de la edad de Dumbledore

La edad del director de Hogwarts siempre fue un misterio, sobre todo porque a lo largo de la saga se dice que fue testigo de varios acontecimientos históricos del mundo mágico, que tuvieron lugar muchos años atrás y los cuales una persona común y corriente no sería capaz de presenciar por razones de envejecimiento.

Dumbledore llegó a vivir 116 años (Archivo).

Rowling finalmente develó el secreto tan bien guardado: Dumbledore nació en 1881, por lo que habría llegado a vivir hasta los 116 años.

Requisito para actuar en las películas

Los productores de los largometrajes y Rowling querían respetar hasta los más finos detalles de la historia y por eso buscaban únicamente actores británicos para ponerse en la piel de los personajes. La excepción fue en la cuarta película porque Hogwarts recibía estudiantes de otros países para una competencia de magos.

Los actores de la saga tienen que ser británicos (Archivo).

El fallecido actor estadounidense Robin Williams contó en una entrevista con The New York Post en 2001 que se había ofrecido para personificar a Hagrid, pero recibió una respuesta negativa de los productores por la regla de “solo británicos”.

Lechuzas reales

Uno de los mayores esfuerzos del equipo de producción de las películas fue entrenar a las lechuzas para que entregaran las cartas a los actores. El proceso duró meses, pero lograron que las aves hicieran un buen trabajo.

Las lechuzas, claves en la saga (Archivo).

Para ofrecer más realismo, la producción escribió a mano todas las cartas de aceptación de Hogwarts que las lechuzas llevaron a la casa de los Dursley en la primera película.

Por G.A.