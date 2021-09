En la sección de Cine y Series, el conductor de TV y radio Walter Leiva ofreció una guía de películas recomendadas que se estrenarán en los próximos meses. Algunas de las películas estarán disponibles en las salas de cine y otras podrán disfrutarse en casa, a través de la paltaformas digitales como Disney+.

El 30 de septiembre se estrena "007 Bond, Sin tiempo para morir", que volverá a ser interpretado por Daniel Craig y será dirigida por Cary Fukunaga. Según Sensacine esta nueva entrega de la saga 007, el célebre espía británico (James Bond) del MI6 creado por el escritor Ian Fleming, James Bond (Daniel Craig) ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero su descanso es de corta duración, porque su viejo amigo Félix Leiter (Jeffrey Wright), de la CIA, aparecerá pidiéndole ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resultará ser mucho más complicada de lo esperado, ya que en medio de todo aparecerá Safin (Rami Malek), un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Los aliados de Bond en esta misión serán sus antiguos conocidos M (Ralph Fiennes), Moneypenny (Naomie Harris) y Q (Ben Whishaw), además de una nueva Agente 00 (Lashana Lynch). Las dudas asaltarán cuando Bond vea con preocupación los oscuros secretos que esconde Madeleine Swann (Léa Seydoux), secretos que en caso de salir a la luz acabarían con él.

La película del espía más famoso a nivel mundial se estrenará en los cines argetinos el 30 de septiembre de 2021.

Para los fanáticos de los superhéroes de la franquicia Marvel, el 17 de diciembre se estrena "Spider-Man, No way home", que será inerpretada por el ya conocido actor dentro del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), Tom Holland y será dirigida por Jon Watts.

En esta tercera entrega de la saga un adolescente corriente debe compaginar su vida en el instituto con su faceta de Spider Man, un superhéroe que lucha contra el mal que acecha a la sociedad. Este filme, basado en los cómics de Marvel creados por Stan Lee y Steve Ditko, es la continuación de las películas Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Lejos de casa (2019), cuya producción corre a cargo de Kevin Feige.

Entre los villanos que tendrá esta entrega, según puede verse en el trailer, estarán el Duende Verde y el Doctor Octopus. Además, como aliado, SpiderMan contará con la ayuda de Doctor Strange, interpretado nuevamente por Benedict Cumberbatch.

SpiderMan; No way home.

La siguiente recomendación es "Paw Patrol, La película" es una de las opciones ideales para ir a ver al cine con los chicos. El film infantil, que es un adaptación cinematográfica de la popular serie de televisión, ya se encuentra en cartelera.

Le película trata de un perro salchicha, que se une a una jauría de perritos para salvar Adventure City. En la película, Ryder y el resto de los cachorros son enviados a esa cudad para evitar que el alcalde Humdinger convierta la bulliciosa metrópolis en un estado de caos.

Por último, Leiva recomendó la nueva creación de Marvel, What If...? (Que pasraía si...?), que ya está disponible en la plataforma de Disney+. Basada en los cómics homónimos, esta serie animada explora qué hubiese ocurrido si algunos de los momentos más icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel no hubiesen sucedido de esa forma. Más bien, si hubiese ocurrido lo contrario. Por ejemplo, que Spider Man hubiese decidido otro camino en su vida y no luchar contra el crimen, que los X-Men hubiesen fracasado en las misiones o que Thanos estuviese unido a los Vengadores.

