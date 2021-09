John Cena ya lo conquistó todo en el mundo de la lucha libre profesional. Tras ser la cara de la World Wrestling Entertaiment (WWE) por más de una década, hace unos cuantos años decidió emigrar al mundo de Hollywood y convertirse en una estrella de cine.

Mal no le fue, ya que desde entonces participó en decenas de películas. Entre ellas se destacan Rápidos y Furiosos 9, como hermano de Vin Diesel, Dolittle, donde le puso la voz a Yoshi, 12 Rondas, donde protagonizó como Danny Fisher y Ferdinand, entre muchas otras.

Cena fue parte de la última entrega de Rápidos y Furiosos, junto a Vin Diesel.

Recientemente integró el elenco de Amigos de Vacaciones, y estuvo filmando otra película más. Ahora, tiene ganas de incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y así lo hizo saber en una entrevista con la revista Esquire.

La nota era precisamente sobre este último filme mencionado y allí, deslizó sutilmente la posibilidad de tomar un vuelo directo al mundo de los superhéroes. Recordemos que tuvo un papel del estilo cuando fue el Pacificador, en el Escuadrón Suicida, donde destacó tanto que ya se anunció una serie propia para este personaje que será transmitida en HBO Max y por supuesto, protagonizada por Cena.

En el 2012 tuvo una gran rivalidad con La Roca.

Para todos aquellos amigos lectores que se están preguntando sobre el personaje le gustaría trabajar en Marvel, la respuesta es Benjamin Grimm, mejor conocido como “la mole” o “la cosa” en Los 4 Fantásticos. Lo hizo de forma indirecto y sugerente, pero surgió ya que solo unos días atrás, el luchador fue elegido por los fans en una encuesta en Twitter, donde podían votar su “elenco ideal” para esta película que el gigante norteamericano anunció que tiene como proyecto.

John Cena está abierto a interpretar a La Cosa en el reinicio de los Cuatro Fantásticos en el UCM



"Yo consideraría casi todo. Creo que mantenerse abierto a las opciones y a las diferentes perspectivas es una buena manera de ir por la vida." pic.twitter.com/7Pz6Ym5x5I — Blog de Superhéroes | #WhatIf #ShangChi (@blogsuperheroes) August 30, 2021

“Consideraría casi cualquier ‘cosa’. Creo que mantenerte abierto a opciones y diferentes perspectivas es una buena forma de vivir la vida. Esto sería simplemente algo que consideraría, porque me gusta mantener mi perspectiva abierta a ‘cosas’ nuevas”, expresó John en la entrevista”, expresó Cena en esta entrevista.

El detalle está en que utiliza reiteradamente la palabra “cosa” (thing en inglés), precisamente el nombre de este personaje rocoso y morrudo.

"La Cosa" será parte de la futura entrega de Los 4 Fantásticos.

Marvel anunció el año pasado que llevarán a cabo una película de Los 4 Fantásticos y que estará dentro de la Fase 4 del MCU, que ya comenzó con la serie de Wandavision, continuó en la pantalla grande con Black Widow, retomó a las tiras episódicas con Loki y volverá al cine con las entrega. de Shang-Chi y Spiderman: No way home.

Cena junto a Vin Diesel

Recordemos que Cena es una leyenda del “pro wrestling”, donde como ya mencionamos, fue la cara de la empresa más importante dentro del negocio, conquistó 16 campeonatos mundiales (record que comparte con Ric Flair) y el amor/odio del público. Cada vez que su música sonaba en algún coliseo, dos cánticos ensordecían todo el mundo: “Let´s go Cena” (vamos Cena) y “John Cena sucks” (John Cena apesta). No importaba cuando ni donde, su personaje no dejaba a nadie indiferente.

Así volvió Cena a la WWE en julio

Tanto es así que la WWE lo trajo de vuelta para un gran evento que se celebró el pasado 21 de agosto en la ciudad de Las Vegas. Estamos hablando de Summerslam, el segundo “pague por ver” más importante de la compañía, solo después de Wrestlemania. Construyeron una gran historia en donde el luchador realizó un regreso sorpresa casi un mes antes, el 18 de julio al final de Money in the Bank, para desafiar al “campeón universal”Roman Reigns a un combate en dicha ciudad. A partir de entonces, comenzó lo que llamaron el “verano de Cena”, un recorrido hacia Summerslam en donde fue contruyendo su rivalidad con quien ostenta el título.

Finalmente, fue derrotado en una entretenida lucha a manos de Reigns, pero fiel a su estilo, elevó el interés del público al máximo, algo que probablemente haría si interpretara el papel de “La Cosa”. Al igual que Dwayne “La Roca” Johnson, Cena salió de lucha libre y fue directo a ser una estrella de Hollywood.