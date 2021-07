La llegada de Okupas a Netflix se convirtió en un éxito absoluto. Y no sólo en las visulizaciones, ya que desde que se estrenó se mantuvo entre los 10 títulos más vistos de la plataforma de streaming, sino que también se volvió furor en las redes.

Todo comenzó en Twitter, donde el usuario llamado Nacho Gudiño escribió: "Hice la intro de Okupas al estilo Friends" junto a un video que fusionaba las imágenes del trailer de la serie argentina con la música y la tipografía de la popular serie de NBC.

El tuit se volvió viral, sólo en la red social consiguió casi 30 mil me gustas y tambien miles de retuits, y las imágenes también comenzaron a circular en Facebook y en WhatsApp.

.

En el video se pueden ver escenas de los cuatro amigos: Ricardo, El Pollo, Chiqui y Walter, intrepretados por Rodrigo de la Serna, Diego Alonso, Franco Tirri y Ariel Staltari, respectivamente. Y de fondo suena el ya clásico I'll Be There for You de la banda estadounidense The Rembrandts, que sonaba en la apertura de la serie que marcó el inició de la carrera de Jennifer Aniston.

Fue tal la difusión que tuvo la creación, que la cuenta de Twitter de Netflix Argentina, @Che Netflix, comentó: "Esto es excelenteeeeeeee".

Y el joven creativo no se quedó atrás y respondió pidiéndole trabajo a la empresa de streaming. "Contratame Netflix, tengo muchas más ideas", escribió Gudiño.

Contratame Netflix, tengo muchas más ideas �� — Nacho Gudiño �� (@nachogudino_) July 26, 2021

El video viral

El furor de Okupas en las redes

El tan ansiado estreno en Netflix de la serie creada por Bruno Stagnaro y emitida por primera vez en el 2000 se produjo el pasado 20 de julio.

Desde entonces, nuevas generaciones pudieron ver por primera vez la historia de los cuatro amigos que ocupan un caserón de la Ciudad de Buenos Aires en medio de aventuras del mundo marginal de la sociedad, cuyo contexto era la previa al estallido económico y social de diciembre del 2001.

Los escenarios que ven son 100 por ciento reales y se filmaron en locaciones de los barrios porteños de Retiro, Congreso y también en las localidades bonaerense de Dock Sud, Quilmes y San Fernando.

.

Tras su llegada a la plataforma de streaming se disparon las búsquedas sobre algunos detalles de la serie. Por ejemplo. la dirección de la casona ocupada por los protagonistas. Si bien la historia utiliza la fachada de un casa ubicada en el Pasaje del Carmen al 700, a unas cuadras del congreso, las escenas del interior se filmaron en San Fernando.

“En un primer momento me pareció una locura irnos hasta allá para hacer el interior de una casa de la zona de Congreso. Pero él (Claudo Sambi -productor-) me insistió porque decía que había algo en la atmósfera que me podía interesar. Cuando fui y vi el vitró de la casa fue un encantamiento inmediato. Me di cuenta que definitivamente ese tenía que ser el ámbito donde transcurriera la historia. De algún modo, la locación terminó contribuyendo a la estructura de toda la historia", contó Bruno Stagnaro.

.

Otra de las consultas más buscadas en Google es ¿Qué significa el cigarrillo dado vuelta?. La pregunta se desprende de las escenas que comparten el Pollo con Clara, interpretada por interpretada por Ana Celentano, cuyos personajes viven una breve historia de pasión.

De acuerdo a la costrumbre, muchos fumadores cuando compran un box de cigarrillos, al abrir la caja sacan uno y lo vuelven a poner dado vuelta, y lo dejan para fumarlo último. Cuando finalmente lo fuman, piden un deseo.

El dado vuelta pic.twitter.com/dTeIsx9ase — okupas fuera de contexto (@Okupas_OOC) July 22, 2021

Por otro lado, también crecieron las búsqueda sobre quién es la actriz que interpretó a "La Turca". Se trata de una vieja conocida del "Pollo" y del "Negro Pablo" que está presa. Y como a lo largo de la serie sólo se le escucha la voz, a muchas personas le surgió la duda sobre la mujer que obtuvo el papel.

Se trata de la actriz Carla Calafiore, que trabaja como productora en el INCAA y partipa desde el 2003 de la organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La última curiosidad que generó la re estreno de Okupas tiene que ver con la indumentaria. El usuario de Twitter @PuchiDei compartió una imagen de la campera marca Adidas que utiliza el personaje del Pollo agotada en Mercado Libre.

"Todos los talles agotados para la campera del Pollo de Okupas. Banco el revival de los 2000's", escribió.