El jueves de estrenos trae a las salas argentinas la más reciente entrega de la famosa saga de terror: La Purga. A diferencia de sus previas entregas, sin embargo, la quinta parte de la franquicia toca en problemas sociales y políticos actuales, sin dejar de lado el carácter sanguinario que la carcteriza.

Luego de tres años de espera, La Purga vuelve de la mano de James DeMonaco, el guionista a cargo de todas las previas entregas en la saga, y Everardo Gout, director de cine mexicano que con esta película hace su debut en Hollywood. La trama se desarrolla en la siempre complicada frontera entre México y los Estados Unidos, y responde a una simple pregunta: ¿Qué pasaría si la purga nunca terminara?

Desde su elección de protagonistas a las historias secundarias presentes en el largometraje, queda en claro que esta nueva entrega pretende reflexionar en algo más que el terror y la persecución. La historia sigue a Juan y Adela, una pareja de inmigrantes mexicanos que trabajan en el rancho de los Tuckers, una familia blanca y adinerada que dirige actitudes racistas a sus empleados.

Cuando un grupo de supremacistas blancos deciden no detener su ola de crímenes cuando las 12 horas de la purga acaban, Juan y Adela se convertirán en la última esperanza de sus patrones. "El terror se siente más fresco, como algo que hemos vivido más de cerca", comentó a Los Ángeles Times Ana de la Reguera, la actriz mexicana que interpreta a la intrépida Adela.

"Siempre ha existido el racismo y lo del tema migratorio, pero se sintieron de una manera mucho más dura en los últimos dos o tres años", profundizó la protagonista, refiriéndose al trato hacia la comunidad latina bajo la administración de Trump. "Por eso, creo que se siente bien hacer una película así".

Josh Lucas, Tenoch Huerta y Ana de la Reguera, en el set de La Purga por siempre.

El casting de Reguera, quien comenzó su ascenso en la industria este año con su participación en Army of the Dead, fue fundamental para Gout, quien se preguntaba "¿Dónde están las mujeres fuertes en las películas?" en diálogo con AP. Tenoch Huerta, quien interpreta a Juan en la película estreno, también fue la primera elección del director, quien rescató la autenticidad que le imprime el actor al personaje.

Los desastres que muestra la nueva entrega en la saga recordaron hasta al propio creador del asalto al Capitolio estadounidense en enero del 2021: “Obviamente, la filmamos antes de todo el desastre que sucedió en Estados Unidos en el último año, pero creo que eso es la genialidad de James DeMonaco, que tiene la clarividencia de ver cinco minutos en el futuro”, describió Gout.

La nueva entrega de La Purga hace referencias al ambiente político actual de EE.UU.

DeMonaco, por su parte, ya confirmó que la quinta dará el pie a una próxima sexta entrega en el universo de La Purga: “Hace cuatro meses, hubiera dicho: ‘Definitivamente, es el final’. Pero luego me desperté hace tres meses y medio y pensé: ‘Oh, tengo una idea. Dios mío’. Fue un momento de ‘Oh, mierda’ como: ‘Oh, no sé si quiero otra idea’, pero la tenía. Se lo presenté a mis productores, Sébastien y Jason. A ambos les gustó mucho, a Universal le gustó, así que creo que voy a escribir la próxima, y si el público lo quiere, la haremos", aseguró el creador.

Tráiler de La Purga Por Siempre: