En el 2000 salió a la luz una serie que marcaría un antes y un después en la ficción Argentina. Se llamaba Okupas y en sus once capítulos desnudaba una realidad marginal, desconocida para gran parte del país pero que atrapó a los televidentes. Este martes, a más de veinte años de su estreno oficial Netflix hará un relanzamiento de la serie en una versión remasterizada.

En los últimos días, las redes han reflejado con mucho entusiasmo el regreso de los personajes encarnados por Rodrigo de la Serna, Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri, esta vez con mejores colores y una nueva música.

Okupas se estrenó en 2000 y hoy es una serie de culto.

En el marco de este frenesí y a horas de que esté disponible en la plataforma, cronica.com.ar dialogó con Staltari y volvió al pasado para recordar lo que significó la miniserie.

“Estaba estudiando teatro con Lito Cruz hacía poco tiempo. Había iniciado en marzo del 2000 y en agosto de ese mismo año fui al casting de Okupas empujado por un compañero de teatro. Yo estaba organizando una comida cuando él me llamó y me convenció. Fui un viernes, el último día de casting y a última hora. El martes siguiente estaba firmando el contrato. Fue una cosa recontra disparatada y hoy lo observo en el tiempo y no lo puedo creer”, recordó el actor.

Okupas, una ficción que lo ayudó a sanar

Meses antes y con tan solo 26 años, Ariel se enteró de que tenía leucemia y tras un devastador tratamiento, consiguió ganarle la batalla al cáncer. El ingresar en la actuación fue un salvavidas, un impulso para seguir luchando.

“Okupas fue un pilar fundamental para la recuperación de mi salud. En un tratamiento oncológico, quien tenga algo por qué levantarse todos los días y pelearla es fundamental. Siempre hay que buscar un estímulo positivo y Okupas vaya si lo fue. Me dio una nueva vocación, un nuevo camino artístico que hizo que olvidara lo que estaba padeciendo”.

Si bien por aquel entonces no había redes sociales, igualmente fue muy impresionante para él el pasar a ser famoso. “La gente empezaba a reconocerme en la calle y me llamaba la atención. Pasé de que no me conociera nadie a que me pidieran autógrafos, fotos y el bailecito rolinga. Era muy impactante para mí”.

Okupas llega a Netflix

La plataforma de streaming decidió invertir en la serie y adaptar su calidad a los tiempos que corren y esto generó la curiosidad de quienes la vieron por aquel entonces. “En esta previa están siendo superadas las expectativas. Estoy viendo mucha revolución. Hoy, en una época de tanto dinamismo con las redes sociales, hace que todo se mueva con mucho vértigo, todo esto me está sorprendiendo gratamente. Esto me hace reflexionar sobre qué hubiese pasado si en los momentos en donde se estrenó Okupas hubiesen existido las redes sociales. Hoy tenemos la respuesta porque prácticamente lo estamos viviendo como el lanzamiento de una nueva serie”, admitió Staltari.

Con la vara tan arriba es imposible no preguntarse si sería oportuno pensar en una segunda entrega. “Hay un personaje que quizás no pueda estar en una segunda temporada así que no sé si sería lo mismo. Contó lo que tenía que contar y creo que está bien. Si me lo preguntaban en aquel momento hubiese dicho que sí en el formato que fuese, serie, película, obra de teatro; pero hoy entendí que está muy bien así”.

El presente y futuro de Ariel Staltari

Desde aquel entonces no paró de trabajar de la mano del mismo director que incluso lo llevó a “Un gallo para Esculapio”. “Mi presente laboral es inmejorable para estos tiempos. Terminé de grabar hace muy poquito el Marginal y estuve escribiendo con Bruno Stagnaro “El eternauta” [ficción que adaptará Netflix en forma de película]”, confirmó.

“Siento que como artista estoy en un momento increíble y que estoy con cualquier desafío a nivel actoral, para contar cualquier tipo de historia. Estoy con ganas de seguir creciendo como actor porque todavía tengo muchísimo para dar y esto también me ayuda para ganar visibilidad y para que sepan que acá hay un actor potente con el cual pueden contar”, sentenció Ariel.