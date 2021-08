Manu Ginóbili es uno de los mejores jugadores de básquet de todos los tiempos. Desde que se retiró profesionalmente del deporte en el 2018 y se jubiló a la prematura edad de los 40, el ex escolta de los Spurs de la NBA ha estado disfrutando de distintas actividades y gustos gracias a la fama y la fortuna que cosechó en todos estos años.

Sin embargo, pocos se imaginaban al de Bahía Blanca explotando una faceta tan distinta como la actuación. Y es que el viernes de esta semana decidió tomar por sorpresa a todos sus fanáticos en Twitter e Instagram con la publicación de un video donde dialoga nada más ni nada menos que con los Looney Tunes.

LeBron James es el nuevo protagonista de la secuela de Space Jam, la película deportiva en la que un partido de básquet define el destino de la Tierra.

En el marco del flamante estreno de HBO Max, Space Jam 2: Una nueva era, la secuela de la célebre película noventera que protagonizó Michael Jordan con los personajes animados de Warner Bros, el exjugador argentino se animó a realizar una breve pero muy divertida e insólita aparición en el avance publicitario, que salió ayer.

.

En las imágenes, se puede apreciar a la nueva figura estelar de este filme, LeBron James, junto al plantel más conocido de la serie de Bugs Bunny: el pato Lucas, el gato Silvestre, el canario Tweete, la coneja Lola Bunny, el chanchito Piggy, entre otros. Todos visten la camiseta del equipo “Tune Squad” y están perdiendo por 1000 puntos el primer tiempo de un partido crucial para salvar a la Tierra. Es entonces cuando Silvestre anuncia haber conseguido a un crack para remontar la situación:

“Ganador de oro olímpico, cuatro veces campeón de la NBA, el sexto… ¿sexto dice? El sexto jugador favorito de su hijo… ¡Manuuuuu Ginóbili!”, anuncia el personaje animado, mientras todos observan su entrada triunfal con ojos de exaltación.

El astro del básquet aparece en escena con ropa cómoda –unas chancletas y unas medias de Bugs Bunny- y una taza de los Looney Tunes en la mano donde lleva sus cinco anillos de la NBA, y tras presentarse, aclara angustiado: “Pero chicos… Yo estaba en el sillón, tranquilo, a punto de ver la película… yo ya me retiré. Hace tres años que no toco una pelota, eh… no, no, de jugar ni hablar”, lamenta.

No obstante, al final del video, el gato Silvestre le redobla la propuesta con una graciosa e insólita frase: “¿Y si te llama Román (Riquelme)?”. Y aunque el escolta haya revelado anteriormente ser hincha de River, responde a los personajes animados: “Ahí me mataste”.

Qué oportunidad me perdí de volver a las canchas con este equipazo!

Manu Ginóbili se convirtió en tendencia tras compartir el video en su cuenta oficial de Twitter.

El inesperado video que compartió Manu Ginóbili en Twitter alcanzó más de 1.300.000 reproducciones, y cientos de miles de “likes”, respuestas y citas de parte de sus fans y los hinchas de Boca Juniors, que se sintieron halagados por el guiño del profesional.

.

Los suscriptores de la plataforma de streaming HBO Max pueden disfrutar de la nueva película que mezcla a personas reales con figuras animadas a partir de este viernes 20 de agosto.