Netlfix lo hizo de nuevo. El pasado 5 de agosto la plataforma de streaming estrenó Mudanza Mortal y la película de terror ya está entre las 10 más vistas de su catálogo- actualmente se encuentra segunda en el ranking de Argentina-.

Si bien no es una producción original de la empresa, el film cumple con los requisitos del tipo de títulos que suelen triunfar en la plataforma. El thriller está protagonizado por Ashley Greene, Alice en Crepúsculo, y Shawn Ashmore, quien participó de X-Men, como Natalie y Kevin, una pareja que está tratando de salvar su matrimonio y deciden que la mejor manera de hacerlo es mudarse a un nuevo hogar.

Solo conocen la casa, ya que Kevin trabajó como limpiador de la escena del crimen y recientemente había trabajado allí después de un espantoso asesinato-suicidio que involucró a los dueños anteriores.

No suena como un comienzo prometedor. Y todo empeora cuando Natalie y Kevin se mudan: su perro Odi ladra a un armario vacío y las cosas desaparecen y reaparecen en un lugar diferente.

La película es de este año, fue dirigida por Peter Winther, y su guión fue creado por Peter Winther y Dakota Gorman, que se inspiraron en una historia real.

El resto del elenco lo completan: Sharif Atkins, Britt Baron, Daina Hopper, Ross McCall, Jamie Kaler, Travis Coles, Susan Walters y Jason Liles.

¿Quién es Kathy Rowe y cómo inspiró está películas?

La película comienza con un aviso que dice que está basada en una historia real. Y aunque no sigue al pie de las letra los hechos ocurridos, el matrimonio de Jerry Rice y Janice Ruther vivió experiencias similares a las que narra el film de Netflix.

Todo comenzó en el 2011, cuando Rice y Ruther, una pareja con un hijo pequeño y otro en camino, empezaron a vivir eventos extraños al mudarse a su nueva casa en la ciudad de San Diego, en California (Estados Unidos).

Janice Ruther y Jerry Rice.

Entre otrs cosas, descubrieron que su nuevo hogar aparecia en un listado de casas en ventas y empezaron a recibir muchas revistas a las que no se suscribieron. Además, Janice descubrió que había anuncios sobre ella en internet en los que ofrecía tener relaciones sexuales. Incluso había avisos que invitaban a hombres a ir al hogar de la pareja para violar a la mujer, ya que el anuncio indicaba que era su fantasía.

Pero a diferencia de la película, detrás de todo no había ninguna entidad paranormal, sino una mujer de 53 años llamada Kathy Rowe, quien al no poder comprar la propiedad, decidió atormentar a la pareja.

"Había puesto tantas esperanzas en esta casa", dijo Rowe en una entrevista con ABC. “Cuando entré, me sentí como en mi casa ... es casi como, ya sabes, escuchar a los pájaros azules cantar y tocar música. Entré, era mi casa. Entonces descubrí que no la conseguí y fue devastador. Me rompió el corazón ", sostuvo.

Finalmente, en 2015 Rowe se declaró culpable de acoso y fue sentenciada a un año de prisión domiciliaria, cinco años de libertad condicional y se le ordenó mantenerse alejada de la pareja durante 10 años.

"Puede que sea la persona menos querida en el condado de San Diego", manifestó la mujer tras la condena. "Una persona horrible y malvada que quería lastimar a esta linda pareja. No tenía la intención de lastimarlos", afirmó.

A pesar de que Rowe fue llevado ante la justicia, la pareja indicó que aún sufre secuelas del acoso. Según contó Rice, él y su familia continúan viviendo con miedo ante la llegada imprevista de un desconocido a la puerta de su casa.

Kathy Rowe fue condeda por acoso.