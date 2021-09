Triste noticia para los amantes de las series y más si eran fanáticos de The Wire, ya que este lunes encontraron al actor Michael K. Williams sin vida en su departamento de la ciudad de Brooklyn, Nueva York. En dicha producción de HBO se puso en la piel de Omar Little, este ladrón que asaltaba narcotraficantes y que vivía “un día a la vez”. Tenía 54 años y las primeras hipótesis apuntan a una sobredosis.

La tragedia fue confirmada por su representante, Marianna Shafran, al medio The Hollywood Reporter. “Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams”, expresó en un comunicado, donde añadió quie “piden privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”.

The Wire se emitió entre el 2002 y el 2008.

John Grimpel, vocero de la policía de Nueva York, confirmó que el cuerpo fue encontrado a las 14:00 pero fue declarado oficialmente muerto 12 minutos después. Llegaron allí luego de una llamada telefónica de emergencia. Además, fuentes oficiales que las causas que derivaron en su fallecimiento pueden ser tanto el exceso de heroína como el de fentanilo. El homicidio fue descartado ya que “la puerta no estaba forzada, el apartamento estaba en orden”.

En cuanto a su participación en cine, el artista contaba con 5 nominaciones a los Premios Emmy, por su labor en la miniserie aclamada por la crítica de Netflix, When They See Us, la miniserie de HBO The Night Of y Bessie de Dee Rees y como mejor actor de reparto por “Lovecraft Country”. Por su parte, destacó también en “Inherent Vice”,“12 Years a Slave”, “Gone Baby Gone” y “The Road”.

Alcanzó la fama mundial por el mencionado personaje de Omar Little en The Wire (El Alambre). Dicha serie, que se emitió entre el 2002 y el 2008, fue muy laureada en su momento y Williams fue nominado por ella para Mejor Actor en una Serie Dramática y Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática en los Premios de imagen NAACP.

Dicho papel fue todo un desafío para él, puesto que al momento de la grabación su lucha contra la adicción a las drogas era conocido, interpretar a un ladrón de traficantes lo afectó mucho.

Antes de ser actor, se desempeñó como bailarín estilo callejero.

Antes de dedicarse a la actuación, Williams trabajó como bailarín junto a grande artistas como Madonna y George Michael entre otros. “La gente malinterpreta cuando digo que era bailarín. No tenía una formación clásica. Era bailarín callejero y podía hacer lo que hacía en los clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York. Soy un chico de las calles de Brooklyn al que le pagaban por viajar por el mundo“,explicó en una entrevista que le condedió a The Guardian en el 2012.

.

Tuvo su propio programa en la revista VICE, titulado Black Market, donde visitaba varios mercados clandestinos para explorar cómo operaban mientras investigaba las circunstancias que generaban su clientela.

El representante de Michael K. Williams dejó en claro que su familia “pide privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”.

Para sumar a su extenso curriculum, fue un presente activista político, sobre todo en este último tiempo con el caso de George Floyd y Black Lives Mather. Para muestra un botón, se lo vio conversando con los candidatos a alcalde de la Ciudad de Nueva York este año, como Andrew Yang y Eric Adams, eventual nominado demócrata.

Precisamente, quien buscara ser presidente el año pasado, posteo un mensaje dedicándole unas palabras al fallecido actor. “RIP a un gran ser humano, actor y activista Michael K Williams ido demasiado pronto. Me senté con él en junio y me sorprendió su muerte”, escribió el emprendedor Andrew Yang en su cuenta de Instagram.