Llegó el fin de semana y con el nuevo deceso de las temperaturas, muchos ya tienen apuntado el plan de quedarse en casa y disfrutar de una buena película o serie en su plataforma de streaming favorita.

Según el reporte del diario Aire de Santa Fe, por fortuna, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus sumaron nuevos contenidos a sus carteleras a partir de este jueves, por lo cual hay novedades muy interesantes por descubrir.

Netflix tiene 5 estrenos para este fin de semana.

Repaso de estrenos de este fin de semana

Netflix se corona como la plataforma con mayor oferta novedosa en su menú. Hablamos de cinco estrenos, entre los cuales se destaca la segunda temporada de la serie adolescente Yo nunca, que, para sorpresa de muchos, contará con el debut actoral de la modelo Gigi Hadid.

En cuanto a HBO Max, la empresa lanzó uno de los filmes de ciencia ficción más esperados de los últimos meses: Godzilla vs. King Kong, el encuentro entre dos fuerzas fenomenales en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad.

.

En Disney, se estrena el live-action de Cruella, una de las películas más recientes y aclamadas por la prensa, que también tuvo la oportunidad de presentarse en los cines. En tanto, en Amazon Prime Video, la joya de este fin de semana será la llegada de la segunda temporada de El Cid, una serie centrada en la vida de un noble jefe militar burgalés del medioevo.

El par perfecto

Se trata de una película indonesia de Netflix que trata sobre una bloguera de moda de Bali que, en la búsqueda de unos zapatos perfectos para una gran fiesta, conoce a un talentoso diseñador de calzado que termina cambiando su destino.

Mi amiga Amanda

TJ y Amanda son amigos cercanos que viven todo juntos, pero, a medida que sus mundos cambian y evolucionan, el vínculo que los une es lo único que permanece intacto.

Yo nunca

Se estrenó la segunda temporada de la serie adolescente indioestadounidense que gira en torno a la vida de “Devi” (Maitreyi Ramakrishnan), quien continúa lidiando con las presiones cotidianas de la escuela y los dramas familiares, al mismo tiempo que se involucra en nuevas relaciones. Como mencionamos anteriormente, esta nueva parte contará con el debut actoral de la modelo Gigi Hadid, quien expresará los monólogos y pensamientos internos de “Paxton Hall-Yoshida”, papel interpretado por Darren Barnet.

Sueño mortal

Llega una película tailandesa de Netflix de terror en la cual cuatro estudiantes insomnes que participan en un experimento neurocientífico que no funciona como esperaban deben encontrar una salida para librarse del peligro.

La calle del terror (Parte 3): 1666

Otra de las producciones originales de Netflix basada en los libros del mismo nombre de R.L Stine. Situada en 1666, una caza de brujas tiene lugar en una colonia, pero tendrá consecuencias mortales en los siglos venideros. Mientras tanto, los adolescentes de 1994 y 1978 intentan finalmente poner fin a la maldición del pueblo, antes de que sea demasiado tarde.

Hbo Max

Godzilla vs. Kong

El estreno de Godzilla y Kong arribó a HBO Max: los monstruos más poderosos y fuertes del mundo chocan en una batalla espectacular para todas las edades. Es la secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: La Isla Calavera (2017).

Pequeños secretos

Con Denzel Washington y Rami Malek. Un sheriff y un detective de homicidios colaboran para dar caza a un astuto asesino en Los Ángeles. Mientras rastrean al culpable, el pasado de uno de ellos sale a la luz y puede poner en peligro la investigación.

Disney

Cruella

Protagonizada por la bellísima y talentosa Emma Stone, cuenta la historia de cómo se originó la villana más malvada de Disney. La joven Estella está decidida a hacerse un nombre en el mundo de la moda. Tras hacerse amiga de la baronesa von Hellman, una leyenda de la moda, abraza su lado malvado para convertirse en la vengativa Cruella.

.

Amazon

The Best of Enemies

La película está basada en el libro The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South, de Osha Gray Davidson. La historia trata sobre una activista negra, defensora de derechos civiles, quien se enfrenta contra C.P Ellis, el líder del grupo racista Ku Klux Klan situado en Dakota del Norte, en los Estados Unidos de 1971. La colaboración entre ellos termina creando una amistad.

El Cid

La segunda temporada de la producción que cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar: héroe y leyenda de la España medieval que fue acusado de traición por los enemigos que buscaban detenerlo.