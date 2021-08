Entre sus más de 2.400 producciones originales, los documentales de Netflix lograron hacerse con un lugar privilegiado entre los usuarios de la plataforma.

Al igual que sus series y películas, estas piezas cinematográficas se extienden desde gastronomía y turismo hasta misterio e historias de vida; pero es el género true crime el que hoy cautiva a las audiencias. Estas son cinco de las mejores propuestas true crime disponibles en Netflix:

"Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie"

Estrenada a principios del 2021, esta docuserie de cuatro capítulos sigue la investigación real de dos detectives estadounidenses que persiguen un asesino en serie. Bajo el cálido sol de la ciudad de Los Ángeles en 1985, una serie de allanamientos de morada, agresiones sexuales y asesinatos desconcierta a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

.

Creada por Tiller Russell, el director de otras piezas documentales ligadas a tramas criminales como The Last Narc, Operation Odessa o The Seven Five, se centra en el mediático caso de un asesino muy particular con un modus operandi difícil de rastrear y la lucha incansable de los inspectores Gil Carrillo y el popular Frank Salerno.

"No te metas con los gatos: un asesino en internet"

Un grupo de ciberdetectives autoconvocados entra a los sótanos oscuros de internet para encontrar a un criminal anónimo que publica videos sádicos. Esta serie ganadora del Emmy a mejor guión para programa de no ficción recorre en tres episodios de una hora cada uno el camino hacia el culpable de un indescriptible crimen.

Con la producción de Dimitri Doganis y Adam Hawkins, la creación de Mark Lewis terminó siendo uno de los títulos más exitosos de la plataforma por su extravagancia, suspenso e inverosimilitud. A través de un documental narrado por los propios protagonistas de la historia, el espectador se enfrentará a los límites de las redes sociales y de la moralidad del ser humano.

"Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy"

¿Qué tiene Ted Bundy para que 30 años después de ser ejecutado siga despertando el mismo interés que cuando fue detenido, acusado de matar a una treintena de mujeres? Esta serie documental de cuatro capítulos causó gran revuelto cuando fue estrenada en 2019, revelando las últimas horas en la vida de uno de los asesinos más notables de la historia estadounidense.

La serie comparte las espeluznantes e inéditas cintas hasta ahora desconocidas, más de 100 horas de conversación mantenidas por Bundy con dos periodistas, Stephen Michaud y Hugh Aynesworth, realizadas en 1980 cuando el asesino esperaba en el corredor de la muerte. Su risa nerviosa, pausas, silencios y su uso de la tercera persona cuando confrontado con la gravedad de sus acciones dejaron un impacto en la audiencia de Netflix.

"The Keepers"

En noviembre de 1969, una helada tarde en la ciudad de Baltimore, la hermana Catherine Cesnik fue asesinada de camino al centro comercial. La serie de siete capitulos nominada al Emmy por mejor serie documental explora el misterio no resuelto de la hermana Cathy, y su misterioso vínculo con un sacerdote acusado de abuso sexual.

Bajo la minuciosa dirección de Ryan White, el espectador sigue los pasos en la investigación de Abbie Shaub y Gemma Hoskins, dos exalumnas de la monja asesinada que se proponen encontrar a su asesino casi 40 años después de su muerte.

"13 de noviembre: terror en París"

La noche del 13 de noviembre de 2015 quedó marcada en la memoria de turistas, citadinos y trabajadores que se encontraban en París al momento del ataque terrorista más inesperado de la historia reciente. Los supervivientes de los atentados terroristas en la capital de Francia, en los que murieron 137 personas y que dejaron 415 heridos, toman la palabra en esta serie documental.

Dirigida por los hermanos Jules y Gédéon Naudet, a través de tres capítulos el fatídico evento es reconstruido por 40 testigos y socorristas que comparten sus historias personales y dan su testimonio sobre los ataques que tuvieron lugar en la sala de conciertos Bataclan, los alrededores del Estadio de Francia y en varios restaurantes y cafeterías.