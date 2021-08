Cada fin de semana las grandes plataformas de streaming suman nuevos títulos a sus catálogos, este fin de semana largo es ideal para quedarse en casa y ponerse al día con estas producciones imperdibles.

Los usuarios de Netflix, Disney + y Amazon Prime Video podrán elegir entre series, películas o realitys. Las más destacadas son El Reino, Modern Love, What If...?, entre otras.

.

¿Qué mirar en Netflix?

Desde la medianoche de este viernes se encuentra disponible El Reino, una serie de ocho capítulos. La ficción cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena que se postula como candidato a vicepresidente, pero en el acto de cierre de la campaña su compañero de fórmula Armando Badajoz es asesinado y esto le abrirá la posibilidad de convertirse en presidente de la Nación. Al mismo tiempo la fiscala Roberta Candia será la encargada de investigar el crimen, pero en su camino descubrirá secretos y relaciones de poder que volverá su trabajo más complicado.

.

Esta serie argentina tiene a la cabeza un gran elenco: Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Dupláa, Peter Lanzani, el Chino Darín y Joaquín Furriel. La dirección estuvo a cargo de Marcelo Piñeyro y Miguel Kohan. La prestigiosa escritora Claudia Piñeiro fue una de las cocreadoras de esta producción.

En la cocina con Paris Hilton es un reality show con seis capítulos en el que la celebrity, modelo y DJ Pari Hilton despliega su talento culinario. Probará recetas, ingredientes nuevos y electrodomésticos exóticos junto a grandes celebridades amigas, madre y hermana: Kim Kardashian, Nikki Glaser, Demi Lovato, Saweetie, Lele Pons, Kathy Hilton y Nicky Hilton.

La serie se inspiró en su video viral de YouTube de Paris. En el reality invita a seguirla en todo el proceso culinario desde hacer las compras hasta servir la mesa. En el primer capítulo participa Kardashian, quien ayudará a su amiga a mantener una cocina ordenada.

¿Cuáles son los estrenos de Amazon?

Este viernes 13 de agosto la plataforma de Amazon Prime Video sumó a su catálogo una película muy esperada por 9 años y que recién en marzo de 2021 fue estrenada en Japón. Se trata de Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, que llegó junto a las tres películas anteriores. La cuarta entrega será el cierre del Rebuild of Evangelión del anime Neon Genesis Evangelion creado por Hideaki Anno y cuya primera transmisión fue en 1995.

.

La historia de Evangelion inicia en 2015. 15 años después del "experimento de contacto" con Adán, un ángel que ocasionó una gran explosión en la Antartida que fundió los hielos y provocó grandes cambios climáticos. Esto se conoció como "segundo impacto", para evitar que suceda nuevamente y prevenir futuros ataques se estableció la creación de NERV, una organización paramilitar encargada de la construcción de unos gigantes robots llamados EVA. Estos sólo pueden ser piloteados por adolescentes, allí hacen su aparición Shinji Ikari, Asuka Langley y Rei Ayanami.

Otro de los títulos disponibles desde este viernes en Amazon es la segunda temporada de la serie Modern Love. Está basada en ocho historias reales que se publicaron en la columna del New York Times.

Esta serie examina el amor en todas su formas: lo sexual, el romántico, familiar, propio y platónico. Hay diferentes historias de relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones.

Recomendaciones en Disney +

El gigante del entretenimiento sumó un nuevo título a su lista larga de series y películas sobre superhéroes con una producción animada de Disney y Marvel Studios: What If...?. El primer capítulo tiene un duración de 34 minutos.

La nueva serie animada reimagina los sucesos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), por lo tanto crea un multiverso de infinitas posibilidades. Todos los miércoles habrá un capítulo nuevo.

Monsters at Work es una serie spin off de Monsters Inc, estrenada en 2001, que continúa unos días después de que la planta de energía comenzara a reunir risas de niños en vez de sustos, ya que Mike Wazowski y James P. Sullivan descubrieron que genera más energía que los gritos.

El protagonista de esta nueva historia es Tylor Tuskmon, recién graduado como el mejor de su clase de Monster University. Llega a Monster Inc para trabajar de asustador, pero en su primer día descubre que en realidad buscaban bromistas. Todos los viernes se estrena un nuevo capítulo, hasta el momento hay siete disponibles y con menos de media hora de duración.