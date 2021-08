Luego de meses de anticipación, finalmente llega El Reino, el thriller argentino que mezcla religión, política y misterio, a la plataforma de streaming número uno del país. De la compañía detrás de Relatos Salvajes y El Ángel, la creación de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro estrena el 13 de agosto en Netflix.

Los primeros adelantos revelaron que El Reino cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la nación. Entre intrigas, Emilio intentará descifrar quién es el asesino mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.

.

Compuesta por 8 capítulos, la serie se suma a otras producciones argentinas ya estrenadas en la plataforma como Apache: La vida de Carlos Tévez, Puerta 7, Casi feliz, Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, La corazonada, Crímenes de familia y El cuaderno de Tomy. La serie reunió a varias caras conocidas del entretenimiento argentino: conocé quién es quién antes del estreno:

Diego Peretti: El pastor Emilio

Diego Peretti en el set de El Reino.

En el rol protagonista, el ex simulador interpreta a Emilio Vázquez Pena, el pastor evangelista que fue arrojado al ojo de la tormenta tras el asesinato de su compañero de fórmula. A cargo de la Iglesia de la Luz, el hombre de fe es tentado por la política gracias a su gran prestigio y carisma como líder. En su decisión entre sumergirse en el poder o regresar con su familia no sólo deberá elegir sus lealtades, sino qué tanto está dispuesto a hacer para que oscuros secretos no salgan a la luz.

Mercedes Morán: La Pastora Elena

Mercedes Morán interpreta a la pastora Elena.

Ganadora de múltiples Martin Fierro y reconocida en el cine, televisión y teatro argentino, Mercedes Morán acompañará a Peretti como Elena, "la esposa de Emilio y el verdadero motor de la Iglesia de la Luz y la familia Vázquez Pena", detalló Netflix. Encargada de la vida familiar y la organización del templo, "cuando el cargo político de Emilio y las investigaciones de la fiscal Candia comienzan a interferir con sus planes será ella quien haga todo lo posible por resguardar sus secretos".

Peter Lanzani: Tadeo Vázquez

Peter Lanzani ocupa el rol de Tadeo, miembro de la Iglesia de la Luz.

Caracterizado como "una persona espiritual y muy creyente que basa su vida en la ayuda al prójimo", el personaje de Lanzani es el hijo adoptivo de la familia Vázquez Peña y miembro de la Iglesia de la Luz. El ex Casi Ángeles tiene experiencia en las ficciones argentinas más oscuras, habiendo participado en El Ángel y Un gallo para Esculapio, entre otros. Su personaje, "si bien es parte de la familia Vázquez Pena, y conoce sus secretos, no es bienvenido por todos. No le interesa el poder, y no conoce la maldad”, detalla la plataforma.

El Chino Darín: Julio Clamens

El Chino Darín en el set de El Reino.

Ricardo Mario Darín Bas, más conocido como Chino Darín, trae su historiada experiencia en el cine argentino a una nueva serie bajo el papel de Julio, "un joven abogado que viene de una familia adinerada y conectada con la política". Buscando dejar atrás a su madre tras una situación traumática, se convierte en la mano derecha de Emilio durante su incipiente carrera política. "No obstante, luego del asesinato de Badajoz descubre que hay misterios que deberá resolver en pos de salvar su nueva vida”, adelanta la descripción oficial.

Joaquín Furriel: Rubén Osorio

Joaquín Furriel llena el papel de Rubén Osorio en la primer temporada de El Reino.

“Todos lo conocen como el Jefe de Campaña de Armando Badajoz pero Osorio es un hombre misterioso que responde a las esferas más altas del poder", adelantó Netflix. El galardonado actor interpretará a un personaje sin escrúpulos, "cuyo único fin es trazar alianzas que le permitan cumplir con sus planes. Cuando Badajoz es asesinado redirecciona toda su influencia en Emilio y Julio”.

Nancy Dupláa: Roberta Candia

Nancy Dupláa interpreta a la fiscal Candia.

Más frecuentemente vista en las comedias románticas argentinas, la actriz de Relatos Salvajes vuelve al género thriller en el papel de Roberta Candia, "la fiscal a cargo de la causa por la muerte de Armando Badajoz", el compañero de fórmula asesinado. Inteligente y responsable, la fiscal "descubre que hay secretos y relaciones de poder" que deberá sacar a luz junto a su ayudante, Ramiro Calderale (Santiago Korovsky).