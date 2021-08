Anne with an E es una encantadora serie canadiense coproducida por Netflix que enamoró a televidentes en todo el mundo. Sin embargo, a fines del 2019, la plataforma de streaming anunció que no sería renovada para una cuarta temporada. Ahora medios internacionales hablan de una posible vuelta de la ficción que sería anunciada en septiembre.

Anne Shirley es una tierna niña huérfana con una fascinación por las "palabras rimbombantes", que es adoptada por los hermanos Cuthbert en Green Gables. Allí conoce a sus nuevos amigos y a Gilbert Blythe, un chico amable del que se enamora a primera vista pero con el que no pasa nada hasta los últimos episodios.

Se emitió por primera vez en el 2017 a través de la señal Canadian Broadcasting Corporation (CBC) en colaboración con Netflix. Hasta el momento tuvo tres temporadas, con un total de 27 capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno.

¿Habrá una cuarta temporada de Anne with an E?

Fue la CBC quien cortó todos los lazos de producción con la plataforma mundial bajo el argumento que su alianza "estaba perjudicando a la industria cinematográfica canadiense".

Desde entonces, los fans se movieron para pedir que se vuelva a producir. Juntaron más de un millón y medio de firmas en change.org, y abrieron otra para que Amazon la continúe. También pagaron de sus propios bolsillos una vaya publicitaria en el New York Time Square y otras por Toronto para hacer notoria su petición.

.

Por si fuera poco, "Anne" estuvo nominada en 17 categorías de los Canadian Screen Awards, incluida a mejor actriz principal para Amybeth McNulty y mejor serie dramática.

Este fin de semana, el sitio Actitud Fem sugirió que existen rumores de que los creadores de la serie habrían buscado otra plataforma para poder lanzar una nueva entrega y ponerle fin a la historia. "Quizá, en septiembre de 2021 sea anunciada la fecha de estreno de la cuarta temporada", explicaron.

Anne with an E podría transformarse en película

Otro de los rumores que comenzaron a correr luego del anuncio de la cancelación de la serie es que podría ser adaptada para llegar a la pantalla grande.

"Su pasión por Anne with an E los ha unido para alcanzar esta meta sin precedentes y deben sentirse orgullosos. Siento el amor que tienen por AWAE. El mundo conoce su amor. alto y claro, queridos amigos...", escribió Moira Walley-Beckett, la guionista y productora en sus redes sociales.

Sin embargo, el hecho de que pueda convertirse en película fue solamente un deseo de la mujer, quien lo manifestó en una entrevista para Entretainment Weekly. "Por favor sepan que nosotros también luchamos. Tratamos de hacerles cambiar de opinión. Tratamos de encontrar un nuevo hogar. Tratamos de hacer una película final. Hicimos todo lo posible. Pero es imposible discutir con palabras como economía, algoritmos, demografía y no encontramos quien nos recibiera en ningún otro lugar. Me encantaría escribir una película final de Anne with an E", aseguró.

Mirá el resumen de las tres temporadas de "Anne with an E"