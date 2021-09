Netflix logró extenderse a lo largo y ancho del planeta y ya está disponible en 190 países. Atrás quedaron los días en los que Reed Hastings, uno de sus fundadores, tenía una pequeña empresa. Y si bien en los últimos años se sumaron competidores al streaming, como Disney+, Amazon Prime y HBO Max, por mencionar algunos, la N roja todavía goza de cierta comodidad en el rubro.

Pero lo curioso es que la plataforma no tiene el mismo catálogo en todos los países donde brinda el servicrio. En este sentido, hay que dividir el catálogo de la plataforma en dos: por un lado las producciones originales -disponibles en todo el mundo, como House of Cards, Stranger Things o Sex Education, y las que son adquiridas para distribuirse en territorios determinados.

Por ejemplo, The Good Doctor es una de las series más buscada por los argentinos, pero en el país se encuentra en HBO Max, pese a estar está disponible en Netflix en varias partes del planeta.

.

Algo simiar ocurre con The Office, que estuvo mucho tiempo entre lo más visto del servicio en Estados Unidos pero que no podía verse en Latinoamérica. Luego de su traslado a Amazon, algunos países afortunados aún pueden acceder a la comedia protagonizada por Steve Carrell desde Netflix. Por ejemplo, Australia, Cánada, Islandia, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido y Japón.

La situación se repite con varios títulos, y aunque mucho no lo sabes, existe dos métodos que te permiten acceder a los catálogos de otros países para así poder expandir tu experiencia en el uso de la plataforma.

Vale aclarar que no se trata de un sistema que te permitirá usar la plataforma de forma gratuita, sino que simplemente hará que puedas usar tu usuario como si hubieras contratado Netflix en otro país.

.

Descarga directa del contenido de Netflix

Desde hace tiempo, Netflix permite descargar el contenido de su plataforma para que puedas reproducirlo en otro momento. Esta herramienta tiene algunas limitaciones, siendo la principal que no está disponible para todos los títulos del catálogo, en especial para los que no son producciones originales de la empresa. Además, por más que la descargues, tendrás un límite de tiempo para verlas antes de que se venzan.

Esta herramienta puede tener dos utilidades. La primordial es la de poder continuar una serie o película y ver contenido en viajes o situaciones en las que no tengamos acceso a internet o no querramos gastar datos de navegación. También sirve para los viajes que puedan surgir al extranjero y sean en países en los que la serie o película que se ve no está disponible. En esta situación, la única forma de hacerlo es, una vez descargado el título, no volver a conectar el dispositivo para que no sea bloqueado por la IP del país visitado.

.

Cambio de IP y uso de VPN

La segunda opción es a través de una VPN. Las siglas hacen referencia a Red Privada Virtual y consisten en la generación de conexiones a través de puertos anónimos. A través de ella, los dispositivos de un hogar se conectan a servidores de otros países y fingen navegar desde dicho punto geográfico. Como resultado, esto te permitirá acceder al catálogo de Netflix del país al que pertenezca la VPN.

Para poder hacerlo podrás acceder al uso de VPNs gratuitas, que muchas veces tienen limitación de velocidad o de datos que se pueden descargar, o a través de las que son pagas. Lo cierto es que antes de elegir una VPN que te permita navegar por el catálogo de otro país deberás prestar especial atención a tres cuestiones: primero, que te permita reproducir contenido a través de streaming, segundo que sea compatible con tu dispositivo, y tercero, que en su lista de redes esté el país en donde está el contenido que quieres ver.

Una vez completado el proceso, desde la página Netflix Global Search on uNoGS podrás buscar qué contenido tiene cada país y así elegir la deseada, Además, podéss filtrar por tipo, por audio, por subtítulos o incluso buscar la palabra clave que quieras a la hora de ver el catálogo.