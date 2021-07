Netflix es uno de los gigantes de streaming que cuenta con cientos de historias y datos que pocos conocen. La plataforma nació en 1997, como cualquiero otro videoclub se dedicaba al alquiler de películas y a mediados de enero de 2021 había superado los 200 millones de usuarios.

En los últimos años ha apostado por series y películas propias, lo cual resultaba novedoso para los usuarios que aprovechaban el fin de semana para hacer largar maratones. Sin embargo, hay producciones que son canceladas y su razón forma parte de los 10 datos curiosos sobre Netflix.

.

¿Cuáles son los 10 datos curiosos sobre Netflix?

Alguno de ellos salieron a la luz con el paso de los años, pero aún quedan varios que son desconocidos. Es de esperar que aún aparezcan nuevos datos que sorprendan a sus millones de usuarios, ya que la plataforma de streaming se encamina a la innovación e incorporación de nuevas opciones como los videojuegos.

1. Medios especializados, como Variety, informaron a fines de enero de 2021 que Netflix llegó a 203.7 millones de suscriptores, de los cuales 74 millones son de Estados Unidos.

.

2. En el mundo hay 195 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de ellos tan solo cuatro no cuentan con el servicio de Netflix. La plataforma de streaming no está disponible en: China, Crimea, Corea del Norte y Siria. Una de las razones por las cuales esto no es posible es por "restricciones del gobierno de Estados Unidos sobre empresas americanas", informaron desde la compañía con sede en Los Gatos, California.

Distribución de Netflix en el mundo. (Gentileza: Netflix).

3. Pese a la gran presencia que tiene en el mundo, cuenta con tan sólo 26 oficinas y varios "hubs" de producción. El primer centro de producción que abrió en Europa está en el municipio de Tres Cantos, en la ciudad de Madrid.

4. Netflix no mide el rating como las grandes cadenas de televisión, por lo tanto, el motivo para cancelar o renovar una de sus series originales reside en función de la audiencia frente al costo que traerá la continuidad de una producción.

5. Desde que iniciaron con sus producciones originales llevan ganados 43 Emmys y 14 Oscars.

6. Aunque Netflix tiene más de 200 millones de usuarios, se estima que hay un 51 por ciento que no paga por el servicio, sino que comparten la cuenta y todo ello es gracias a la cantidad de pantallas que permite la plataforma.

.

7. En cuanto al consumo de video global, hay un ocho por ciento que corresponde a Netflix.

8. Según la empresa, un 90 por cientos de sus clientes hicieron una maratón. El promedio de días que le dedican a esta actividad es de tres.

9. La plataforma tiene 76 mil microgéneros que permiten organizar sus contenidos. Además organizan a sus usuarios en torno a sus preferencias audiovisuales, lo cual permite que una agrupación según 2 mil comunidades de gustos.

.

10. El algoritno de Netflix es desconocido, no está en claro cuántos emplea para su funcionamiento en general y se estima que un 80 por ciento del consumo está impulsado por ellos.

10 más populares en Argentina hoy